Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı: Çığ Tehlikesi Var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Marmara, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri, Adana'nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yağışlı hava hakim olacak. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, ancak sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde ve akşam saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi mevcut.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede azalması bekleniyor.

Rüzgar

Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağışların Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

Çığ Tehlikesi ve Kar Erimeleri İle Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli olmaları gerekmektedir.

Zirai Don Uyarısı

Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önerilmektedir.

Bölgelerimizde Hava Durumu

Marmara

Çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bursa

Bursa'da hava sıcaklığının 10°C olması bekleniyor. Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava hakim olacak. Akşam saatlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Edirne

Edirne'de hava sıcaklığının 6°C olması bekleniyor. Çok bulutlu hava hakim olacak. Sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu bir hava bekleniyor.

İstanbul

İstanbul'da hava sıcaklığının 9°C olması bekleniyor. Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Kocaeli

Kocaeli'de hava sıcaklığının 9°C olması bekleniyor. Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava hakim olacak. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinin (Muğla hariç) yağmur ve sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren İç Ege'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

A.Karahisar

A.Karahisar'da hava sıcaklığının 13°C olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Aralıklı yağmurlu bir hava beklenirken akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.

Denizli

Denizli'de hava sıcaklığının 18°C olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Aralıklı yağmurlu bir hava tahmin ediliyor.

İzmir

İzmir'de hava sıcaklığının 16°C olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve öğle saatlerinde yağmur görülebilir.

Muğla

Muğla'da hava sıcaklığının 15°C olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklığının 24°C olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerde yağmur ve sağanak yağış görülebilir.

Antalya

Antalya'da hava sıcaklığının 22°C olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.

Hatay

Hatay'da hava sıcaklığının 23°C olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Mersin

Mersin'de hava sıcaklığının 22°C olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak; akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.

Ankara

Ankara'da hava sıcaklığının 14°C olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur; akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Eskişehir

Eskişehir'de hava sıcaklığının 10°C olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur; akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Konya

Konya'da hava sıcaklığının 18°C olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Nevşehir

Nevşehir'de hava sıcaklığının 16°C olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde yağmur; akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Batı Karadeniz

Çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar sabah ve öğle saatlerinde yağmur şeklinde olurken; akşamdan itibaren iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Kıyı kesimlerinde (Sinop hariç) yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Bolu

Bolu'da hava sıcaklığının 6°C olması bekleniyor. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve öğle saatlerinde yağmur; akşamdan sonra ise karla karışık yağmur görülebilir.

Düzce

Düzce'de hava sıcaklığının 10°C olması bekleniyor. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Aralıklı yağmur görülebilir; sabah saatlerinde ise yer yer kuvvetli olabilir.

Sinop

Sinop'ta hava sıcaklığının 11°C olması bekleniyor. Çok bulutlu bir hava hakim olacak; aralıklı olarak yağmur görülebilir.

Zonguldak

Zonguldak'ta hava sıcaklığının 8°C olması bekleniyor. Çok bulutlu bir hava hakim olacak; aralıklı olarak yağmur görülebilir; sabah saatlerinde ise yer yer kuvvetli olabilir.

Orta Ve Doğu Karadeniz

Bölge genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak; bölgenin büyük kısmında ise yağışlar etkili olacak. Yağışlar genellikle akşamdan itibaren iç kesimlerde karla karışık olarak kendini gösterecek olup; Orta Ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Amasya

Amasya'da hava sıcaklığı 20°C olarak ölçülecek olup; gün içerisinde parçalı bulutlu havanın yanında sabah ya da öğle vakitleri arasında sağanak şekilde kısa süreliğine etkili olabilirken akşama doğru ise daha yoğun şekilde kendini gösterebilirken gece geç vakitlerde ise farklılık gösterebilirken ağırlıklı olarak daha şiddetli şekilde etkisini hissettirebilirken dikkat edilmesi gerekmektedir.

Artvin

Kıyı şeridindeki Artvin'de ise gün boyu parçalı ya da tamamen kapalı gökyüzü altında çeşitli oranlarda sağanak tarzında sürpriz gelişmeler yaşanabilirken özellikle öğleden sonralarında yoğunlaşarak bölgesel bazda farklılık gösterebilecek şekilde tahmin edilmektedir.

Samsun Ve Trabzon

Samsun: Samsun'da gün içerisinde zaman zaman yoğunlaşarak etkisini artırabilecek şekilde çeşitli aralıklarla sağanak tarzında sürpriz gelişmeler yaşanabilirken özellikle öğleden sonralarında yoğunlaşarak bölgesel bazda farklılık gösterebilecek şekilde tahmin edilmektedir.

Samsun'da gün içerisinde zaman zaman yoğunlaşarak etkisini artırabilecek şekilde çeşitli aralıklarla sağanak tarzında sürpriz gelişmeler yaşanabilirken özellikle öğleden sonralarında yoğunlaşarak bölgesel bazda farklılık gösterebilecek şekilde tahmin edilmektedir. Trabzon:Samsun'da gün içerisinde zaman zaman yoğunlaşarak etkisini artırabilecek şekilde çeşitli aralıklarla sağanak tarzında sürpriz gelişmeler yaşanabilirken özellikle öğleden sonralarında yoğunlaşarak bölgesel bazda farklılık gösterebilecek şekilde tahmin edilmektedir.



