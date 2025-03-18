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Adana Merkezli Operasyonda 80 Şüpheli Yakalandı

Adana merkezli 5 ilde yapılan operasyonda, 80 şüpheli yakalandı ve 48'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2025 08:23, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 08:25
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Adana Merkezli Operasyonda 80 Şüpheli Yakalandı

Adana merkezli beş ilde, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, elebaşlarının da aralarında bulunduğu 80 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlar sonucunda 48 kişi tutuklanırken, 19 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyon Detayları ve Yetkililerin Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana'da C.T. ve H.T.'nin elebaşılığını yaptığı iki organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen bu operasyon, Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Mersin ve Osmaniye illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Operasyonun Sonuçları

  • 48 kişi tutuklandı.
  • 19 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek,

Hiçbir suçlunun, hiçbir çetenin, hiçbir karanlık odağın, bu güzel şehrin huzurunu bozmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz.

dedi.

Suçlamalar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Yakalanan şüphelilerin Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Haraç İsteme ve Zorla Para Alma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu ve Silah Ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

  • 19 ruhsatsız tabanca
  • 4 el bombası
  • 7 pompalı tüfek
  • 2 otomatik tabanca
  • Muhtelif miktarda uyuşturucu madde

"Suç ve Suçlulara Geçit Yok"

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.


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