NASA Astronotları 286 Gün Sonra Dünya'ya Döndü

Başlangıçta sadece sekiz gün sürecek bir görev için yola çıkan Williams ve Wilmore, Starliner'da tespit edilen helyum sızıntıları ve itici sistem arızaları nedeniyle ISS'de mahsur kalmıştı. NASA, astronotların dönüşü için alternatif arayışına girilmiş ve SpaceX'in taşın altına elini koymuştu. 286 günlük filmlere konu olacak esaret ekibin dünyaya ulaşmasıyla son buldu.

Sağlık üzerindeki etkiler

Normalde astronotlar ISS'de ortalama 6 ay kalıyor. Williams ve Wilmore, uzayda geçirdikleri 9 ay boyunca birçok bilimsel çalışmaya katıldı, eğitim faaliyetlerine destek verdi ve çeşitli uzay yürüyüşleri gerçekleştirdi. Ancak uzun süreli uzay görevleri vücut üzerinde ciddi etkilere neden olabiliyor.

Ağırlıksız ortamda kemik yoğunluğu azalıyor, kaslar zayıflıyor ve kan dolaşımı değişiyor. Ayrıca astronotlar radyasyona da maruz kalıyor. Bu nedenle, Dünya'ya dönen astronotlar uzun süre sağlık kontrollerine tabi tutuluyor.