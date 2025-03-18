Şimşek, ABD'li mevkidaşı Bessent ile telefonda görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konuları ele alındı. İki bakan, ilk fırsatta yüz yüze görüşme konusunda mutabık kalırken, bu kapsamda nisan ayının son haftasında Washington DC'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda bir araya gelmeleri bekleniyor.