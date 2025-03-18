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Adalet Bakanı Tunç'tan, personel alımı ve maaş promosyonu açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in de aralarında bulunduğu basın mensuplarıyla iftar programında bir araya gelerek gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı personel alımları, Adalet Hizmetleri Sınıfı çalışmaları ve maaş promosyonu konularında açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 18 Mart 2025 12:01, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 11:58
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Adalet Bakanı Tunç'tan, personel alımı ve maaş promosyonu açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in de aralarında bulunduğu basın mensuplarıyla iftar programında bir araya gelerek gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı personel alımları, Adalet Hizmetleri Sınıfı çalışmaları ve maaş promosyonu konularında açıklamalarda bulundu.

"24 Bin Personel Alımı Talep Ettik"

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar için 2025 yılı kapsamında 24 bin personel alımı talebinde bulunduklarını belirterek, "Yakın zamanda süreç tamamlanacak" ifadelerini kullandı. Personel alım sürecinin planlamalarının titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi.

Adalet Hizmetleri Sınıfı İçin Çalışmalar Başladı

Adalet Hizmetleri Sınıfı'nın oluşturulması yönündeki soruya da yanıt veren Tunç, "Evet, Adalet Hizmetleri Sınıfı'nın oluşturulması için çalışmalara başladık. Yasal altyapıyı hazırlıyoruz" dedi. Bu düzenlemenin, adalet çalışanlarının haklarının güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Maaş Promosyonu İçin En Yüksek Teklif Hedefleniyor

Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşmasının 2025 yılı Ağustos ayında sona ereceğini hatırlatan Bakan Tunç, "Maaş promosyonu için en yüksek rakamı almaya çalışacağız. Adalet Bakanlığı çalışanlarını gözetecek bir maaş promosyonu anlaşmasına imza atacağız" dedi. Çalışanların haklarını korumaya yönelik en iyi teklifin alınması için görüşmelerin titizlikle yürütüleceğini ifade etti.

Bakan Tunç, iftar programında gazetecilerle sohbet ederek, gündeme dair değerlendirmelerde bulunmaya devam etti.

Twiter X: edipuzen

Edip Üzen

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