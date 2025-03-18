Fenerbahçe'de Mourinho için karar verildi

Samsunspor karşısında alınan beraberlikle şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho eleştirilerin hedefi olmuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre

KOÇ KALMASINDAN YANA

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetimin Jose Mourinho'dan şüphesi yok.

Koç, Jose Mourinho'nun ligi tanıdığını ve gelecek sene de takımın başında kalması gerektiğine inanıyor. Sözleşme uzatma konusunda bir düşünce olmadığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadro kalitesini yeni takviyelerle çok daha iyi bir noktaya çekmeyi hedeflediği belirtildi.

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Sadece Ali Koç'un değil yönetimin çoğunluğunun da yola Jose Mourinho ile devam edilmesi gerektiğini savunduğu aktarıldı.

Jose Mourinho şu ana kadar Fenerbahçe'nin başında çıktığı 45 maçta 2.11'lik puan ortalaması tutturdu.