Fenerbahçe'de Mourinho için karar verildi
Fenerbahçe, Samsunspor ile evinde golsüz berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Puan kaybının ardından teknik direktör Jose Mourinho ise eleştirilerin hedefi oldu. Sarı-lacivertli yönetimin eleştirilerin hedefindeki Portekizli çalıştırıcının geleceğine ilişkin karar verdiği belirtildi.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Mart 2025 09:00, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 09:01
Samsunspor karşısında alınan beraberlikle şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho eleştirilerin hedefi olmuştu.
Sabah'ta yer alan habere göreFenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetimin Jose Mourinho'dan şüphesi yok.
KOÇ KALMASINDAN YANA
Koç, Jose Mourinho'nun ligi tanıdığını ve gelecek sene de takımın başında kalması gerektiğine inanıyor. Sözleşme uzatma konusunda bir düşünce olmadığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadro kalitesini yeni takviyelerle çok daha iyi bir noktaya çekmeyi hedeflediği belirtildi.
YÖNETİM DE AYNI FİKİRDE
Sadece Ali Koç'un değil yönetimin çoğunluğunun da yola Jose Mourinho ile devam edilmesi gerektiğini savunduğu aktarıldı.
Jose Mourinho şu ana kadar Fenerbahçe'nin başında çıktığı 45 maçta 2.11'lik puan ortalaması tutturdu.