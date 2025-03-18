Bakan Işıkhan: 815 Bin İş Arayan Aday Havuzunda Görüntülendi
Bakan Işıkhan: 815 Bin İş Arayan Aday Havuzunda Görüntülendi
'Eyüpsultan Belediyesi, memur maaşlarını geciktirdi'
'Eyüpsultan Belediyesi, memur maaşlarını geciktirdi'
Şubatta Trafiğe 136 Bin Araç Kaydedildi
Şubatta Trafiğe 136 Bin Araç Kaydedildi
Altın Alım-Satım İşlemlerine Kambiyo Vergisi Geliyor
Altın Alım-Satım İşlemlerine Kambiyo Vergisi Geliyor
Çocuklar İçin 1.224 Milyon Liralık SED Ödemesi Yapıldı
Çocuklar İçin 1.224 Milyon Liralık SED Ödemesi Yapıldı
Soykırımcı İsrail, sivillerin sığındığı okulu vurdu... 322 Gazzeli hayatını kaybetti
Soykırımcı İsrail, sivillerin sığındığı okulu vurdu... 322 Gazzeli hayatını kaybetti
Antalya'da 53 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Antalya'da 53 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Tıbbi Sülük İhracat Kotası Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Tıbbi Sülük İhracat Kotası Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı: Çığ Tehlikesi Var
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı: Çığ Tehlikesi Var
6G için yatırımlar başladı
6G için yatırımlar başladı
Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu
Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu
4+4+4 Eğitim Sistemi Çalıştayında Ele Alındı
4+4+4 Eğitim Sistemi Çalıştayında Ele Alındı
DMM, 'Türk SİHA'sı Suriye'de 9 kişiyi katletti' iddiasını yalanladı
DMM, 'Türk SİHA'sı Suriye'de 9 kişiyi katletti' iddiasını yalanladı
Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 110 yıl geçti
Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 110 yıl geçti
POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama
'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama
Erkek misafir ayrımcılığında otele 141 bin TL ceza
Erkek misafir ayrımcılığında otele 141 bin TL ceza
Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık
Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık
14'üncü çocuğunu doğurdu! Yine serbest kaldı
14'üncü çocuğunu doğurdu! Yine serbest kaldı
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar: Sanatçı ve ekibi gözaltında
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar: Sanatçı ve ekibi gözaltında
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 30 derece birden düşecek
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 30 derece birden düşecek
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
İhbara giden polislere bıçak ve keserli saldırı: 2 polis yaralı
İhbara giden polislere bıçak ve keserli saldırı: 2 polis yaralı
Diyanet'in Promosyon İhalesi İptal Edildi
Diyanet'in Promosyon İhalesi İptal Edildi
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum'a teşekkür
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum'a teşekkür
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Antalya'da 53 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı

Adalet Bakanlığı'nın başlattığı reform süreci, 53 yıllık bir davanın çözülmesiyle sonuçlandı. Bu, kadastro ihtilaflarının çözümünde kritik bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2025 09:16, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 09:22
Yazdır
Antalya'da 53 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı

Adalet Bakanlığı'nın kadastro davalarını hızlandırma çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor. Antalya Kadastro Mahkemesi, 53 yıldır devam eden ve 154 tarafı bulunan bir davayı karara bağladı.

Adalet Bakanlığı'nın Kadastro Davalarını Hızlandırma Reformu

Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı sonunda başlattığı ve yıllardır süren kadastro davalarını çözmeyi amaçlayan reform çalışmaları, yargının hızlandırılmasına yönelik önemli bir başarıya daha imza attı. Antalya Kadastro Mahkemesi, 1972 yılında açılan ve 2013 esas numarasına kayıtlı olan bir davayı 17 Mart 2025 tarihinde sonuçlandırdı.

Uzun Süreli Davaların Çözümü

Tam 53 yıldır devam eden davada, 10 parselin mülkiyetine ilişkin ihtilaflar mahkeme kararıyla çözüme kavuşturuldu.Bu gelişme, Türkiye'de kronik hale gelen kadastro ihtilaflarının çözümü yolunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

"Sıfır Kadastro Dosyası" Hedefine Adım Adım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatlarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, kadastro davalarının neden uzun sürdüğü analiz edilerek, bu sürecin hızlandırılması için teknik, teknolojik ve idari destekler sağlandı.

  • Yıllarca çözülemeyen davaların en büyük nedenleri arasında;
  • Yurt dışı tebligatlar
  • Taraf teşkili
  • Keşif süreçleri
  • Teknik eksiklikler
  • Personel yetersizliği gibi unsurlar bulunuyor.

Bu sorunları gidermek için mahkemelerin daha hızlı karar verebilmesi adına yeni stratejiler geliştirildi.

Kronik Kadastro Dosyalarının Kapatılması

Hedef: 1950'li, 1960'lı, 1970'li ve 1980'li yıllardan kalan tüm kronik kadastro dosyalarının 2025 yılı sonuna kadar tamamen kapatılması.Antalya Kadastro Mahkemesi'nin aldığı bu karar, yargının hızlandırılması ve vatandaşların mülkiyet konularındaki belirsizlikten kurtulması adına büyük bir başarı olarak görülüyor.

Yargıya Güveni Artıran Adımlar

53 yıl süren bir davanın sonuçlanması, adalet sisteminin kararlılıkla işletildiğini gösterirken, yargıya olan güveni de artırıyor.

  • Benzer davaların da hızla sonuçlandırılması gerektiği belirtilirken, Adalet Bakanlığı'nın başlattığı reform süreci, yargının etkinliğini artırarak vatandaşların hukuka olan güvenini pekiştiriyor.
  • Mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesiyle, yargı daha hızlı ve etkin kararlar alabilecek.

Adalet Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen bu reform süreci, kadastro ihtilaflarının tamamen çözülerek, yargı ve ülke gündeminden çıkarılmasını hedefliyor. Türkiye, 2025 yılı sonu itibarıyla kadastro davalarını tamamen bitirmeyi amaçlıyor!

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber