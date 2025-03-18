Antalya'da 53 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı

Adalet Bakanlığı'nın kadastro davalarını hızlandırma çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor. Antalya Kadastro Mahkemesi, 53 yıldır devam eden ve 154 tarafı bulunan bir davayı karara bağladı.

Adalet Bakanlığı'nın Kadastro Davalarını Hızlandırma Reformu

Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı sonunda başlattığı ve yıllardır süren kadastro davalarını çözmeyi amaçlayan reform çalışmaları, yargının hızlandırılmasına yönelik önemli bir başarıya daha imza attı. Antalya Kadastro Mahkemesi, 1972 yılında açılan ve 2013 esas numarasına kayıtlı olan bir davayı 17 Mart 2025 tarihinde sonuçlandırdı.

Uzun Süreli Davaların Çözümü

Tam 53 yıldır devam eden davada, 10 parselin mülkiyetine ilişkin ihtilaflar mahkeme kararıyla çözüme kavuşturuldu.Bu gelişme, Türkiye'de kronik hale gelen kadastro ihtilaflarının çözümü yolunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

"Sıfır Kadastro Dosyası" Hedefine Adım Adım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatlarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, kadastro davalarının neden uzun sürdüğü analiz edilerek, bu sürecin hızlandırılması için teknik, teknolojik ve idari destekler sağlandı.

Yıllarca çözülemeyen davaların en büyük nedenleri arasında;

Yurt dışı tebligatlar

Taraf teşkili

Keşif süreçleri

Teknik eksiklikler

Personel yetersizliği gibi unsurlar bulunuyor.

Bu sorunları gidermek için mahkemelerin daha hızlı karar verebilmesi adına yeni stratejiler geliştirildi.

Kronik Kadastro Dosyalarının Kapatılması

Hedef: 1950'li, 1960'lı, 1970'li ve 1980'li yıllardan kalan tüm kronik kadastro dosyalarının 2025 yılı sonuna kadar tamamen kapatılması.Antalya Kadastro Mahkemesi'nin aldığı bu karar, yargının hızlandırılması ve vatandaşların mülkiyet konularındaki belirsizlikten kurtulması adına büyük bir başarı olarak görülüyor.

Yargıya Güveni Artıran Adımlar

53 yıl süren bir davanın sonuçlanması, adalet sisteminin kararlılıkla işletildiğini gösterirken, yargıya olan güveni de artırıyor.

Benzer davaların da hızla sonuçlandırılması gerektiği belirtilirken, Adalet Bakanlığı'nın başlattığı reform süreci, yargının etkinliğini artırarak vatandaşların hukuka olan güvenini pekiştiriyor.

Mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesiyle, yargı daha hızlı ve etkin kararlar alabilecek.

Adalet Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen bu reform süreci, kadastro ihtilaflarının tamamen çözülerek, yargı ve ülke gündeminden çıkarılmasını hedefliyor. Türkiye, 2025 yılı sonu itibarıyla kadastro davalarını tamamen bitirmeyi amaçlıyor!