Dolar 36,65 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 36,6630 36,6640 36,6560 36,6570 Avro 39,9850 39,9860 40,0040 40,0050 Sterlin 47,5600 47,5700 45,5500 45,5600 İsviçre frangı 41,5700 41,5800 41,7100 41,7200 ANKARA ABD doları 36,6330 36,7130 36,6260 36,7060 Avro 39,9450 40,0250 39,9640 40,0440 Sterlin 47,5000 47,7100 45,4900 45,7000