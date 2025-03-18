Dolar 36,65 TL'ye geriledi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 36,65 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 17:37, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 17:45
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,6630
|36,6640
|36,6560
|36,6570
|Avro
|39,9850
|39,9860
|40,0040
|40,0050
|Sterlin
|47,5600
|47,5700
|45,5500
|45,5600
|İsviçre frangı
|41,5700
|41,5800
|41,7100
|41,7200
|ANKARA
|ABD doları
|36,6330
|36,7130
|36,6260
|36,7060
|Avro
|39,9450
|40,0250
|39,9640
|40,0440
|Sterlin
|47,5000
|47,7100
|45,4900
|45,7000