Kaldırımda yürürken bıçaklandı, şüpheliler kaçtı

KARAMAN'da kaldırımda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Süleyman U. (38) yaralandı. Olay, saat 03.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Süleyman U., iddiaya göre iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından bıçak darbesi alan Süleyman U. yere yığılırken, iki şüpheli kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman U., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın Detayları

Karaman'da gece saatlerinde yaşanan bu olay, yerel halkı tedirgin etti. Süleyman U.'nun sağlık durumu hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı bir araştırma yürütüyor.

Güvenlik Önlemleri ve Toplumun Duyarlılığı

Bölgede artan güvenlik önlemleriyle birlikte, vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Halkın bu tür olaylar karşısında duyarlı davranarak yetkililere bilgi vermesi önem arz ediyor.