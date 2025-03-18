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Gram Altın ve Çeyrek Altın rekor seviyelerde

Piyasalarda Fed'in faiz kararı merakla beklenirken, altın fiyatları rekor kırıyor. Gram altın 3.600 lira, çeyrek altın ise 5.857 liraya ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 16:03, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 16:03
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Gram Altın ve Çeyrek Altın rekor seviyelerde

Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi rekor kırdı.Güne pozitif başlayan ons altın, yüzde 1'in üzerinde artışla 3 bin 60 dolara kadar yükseldi ve tarihin en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı, yıl başından bu yana yüzde 15'in üzerinde yükseliş kaydetti.Gram altın serbest piyasada 3 bin 600 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Çeyrek altın ise 5 bin 857 lira ile zirveyi yeniledi.

Fed Faiz Kararı ve Piyasa Beklentileri

Piyasalarda gözler Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Bankanın faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar dikkatle izlenecek.

ABD Ekonomik Verileri ve Etkileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif ticaret ve gümrük vergisi politikalarının Fed kararlarını nasıl etkileyeceğine dair sinyaller aranacak.ABD'den gelen ekonomik veriler de ekonomik büyümeye dair endişeleri güçlendirdi. Perakende satışlar, şubatta aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Jeopolitik Gelişmeler

Jeopolitik cephede ise İsrail, Gazze Şeridi'nde bir hava saldırısı başlattı. Saldırılarda en az 220 kişi hayatını kaybetti. Hamas, Netanyahu ve hükümetinin ateşkesi bozmaya karar verdiğini ve rehineleri bilinmeyen bir duruma soktuğunu açıkladı.Öte yandan Trump, dün yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ABD ve diğer yabancı gemileri hedef alan Yemen'deki Husi isyancıların bundan sonraki saldırılarından doğrudan İran'ın sorumlu tutulacağı uyarısında bulundu.

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