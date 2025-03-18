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Türk Bilardosunda İlk: İki Türk Sporcu PBA Finalinde

PBA dünya şampiyonasının 5. ayağında Semih Saygıner ve Lütfi Çenet, iki Türk sporcu olarak finale çıkarak tarih yazdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mart 2025 10:05, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 10:17
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KORE'deki Profesyonel Bilardo Ligi'nin (PBA) finalinde, vatandaşı Lütfi Çenet'i 4-1 yenerek şampiyon olan Semih Saygıner, bu final maçında özel bir durumun söz konusu olduğunu belirtti. İlerleyen yaşına rağmen temposundan hiçbir şey kaybetmeyen milli bilardocu, "Aynı ülkeden iki sporcu yarıştık. Türkiye'den iki sporcu ilk defa uluslararası bir yarışmada final oynadılar. Yani Türkiye'nin şampiyon olacağı öncesinde belliydi. Bu ilk defa oldu tarihte, bu yüzden de çok mutluyum" şeklinde konuştu.

PBA Dünya Şampiyonası'nın 5. Ayağı

PBA dünya şampiyonasının 5'inci ayağında iki Türk sporcu, Semih Saygıner ve Lütfi Çenet, rakiplerini eleyerek finale kadar geldi. Türk bilardosunun gururu olan iki usta isim, ilk kez yurt dışında bir şampiyonada finalde karşılaşarak tarihe geçtiler. Her setin 15 sayı üzerinden oynandığı şampiyonada, 4 seti kazanan Semih Saygıner, 4-1'lik skorla şampiyonluğu elde etti.

Semih Saygıner'in Duygusal Açıklamaları

Turnuva biter bitmez, dün akşamdan gece geç saatlere kadar Kore'de yoğun bir medya ilgisine maruz kaldığını belirten 60 yaşındaki usta bilardocu Semih Saygıner, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda mutluluğunu, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Özellikle böyle profesyonel bir organizasyonun içinde tekrar Dünya Şampiyonu olmak beni çok mutlu etti" cümleleriyle paylaştı.

Tarihi Başarının Önemi

Kazandığı şampiyonluğun ötesinde, bu final maçının Türk spor tarihi açısından önemini de ifade eden 60 yaşındaki milli sporcu şöyle konuştu: "Bir de çok özel bir durum söz konusuydu bu final maçında çünkü aynı ülkeden iki sporcu yarıştık. Türkiye'den iki sporcu ilk defa uluslararası bir yarışmada final oynadılar. Yani Türkiye'nin şampiyon olacağı öncesinde belliydi. Bu ilk defa oldu tarihte. Bu yüzden de çok mutluyum. Demek ki doğru bir şeyler yapmışız ki, Türkiye'de arkamdan başka oyuncular da geliyor. Ben onlara öncülük edebilmek için gerçekten çok çaba sarf ettim. Bugün o tabloyu da görmek çok hoşuma gitti ama şampiyon olan taraf ben oldum. Çok mutlu oldum. Buradan tüm ülkedeki bilardo severlere, sporseverlere sevgilerimi gönderiyorum. Döner dönmez bir arada olacağız."

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