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Altın Alım-Satım İşlemlerine Kambiyo Vergisi Geliyor

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, bankalardan altın alım-satım işlemleri kambiyo sayılacak ve yüzde 0,2 oranında vergi uygulanacak. Bu düzenleme yatırımcıyı etkileyecek.

Haber Giriş : 18 Mart 2025 10:11, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 10:12
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Altın Alım-Satım İşlemlerine Kambiyo Vergisi Geliyor

Bankalar üzerinden gerçekleştirilen altın alım-satım işlemlerine artık döviz işlemlerinden binde 2 (yüzde 0,2) oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi tahsil edilmesine karar verildi. Bu verginin yatırımcıyı etkilemesi ve piyasalara yansıması bekleniyor. Altında üst üste kırılan rekorlar, yatırımcının altına olan ilgisini artırmıştı. Fiziki altın alanların yanı sıra, bankalar aracılığıyla altın birikimi yapanların sayısı da yükselmişti. Yeni alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, artık bankadan alınan altına ek vergi ödenecek.

Altın Alım-Satım İşlemleri Kambiyo Sayılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bankalar üzerinden gerçekleştirilen altın alım-satım işlemleri artık döviz işlemi (kambiyo) olarak kabul edilecek ve bu işlemlerden binde 2 (yüzde 0,2) oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) tahsil edilecek. Bu karar, 1.000 liralık bir altın alım satımında 2 lira vergi ödenmesi anlamı taşıyor.

Altın Hesaplarından Vergi Alınacak

Bu düzenleme kapsamında, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek ve bu işlemlerden vergi alınacak.

Danıştay Daha Önce İptal Etmişti

Kambiyo işlemlerinde vergi oranı 15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren binde 1 (yüzde 0,1) olarak uygulanmaya başlamıştı. Mayıs 2020'de bu oran binde 2'ye yükseltilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından başlatılan bu uygulama, Danıştay 7. Dairesi tarafından 28 Mart 2023 tarihli kararla iptal edilmişti.

Altın Yatırımcısını Etkileyecek

Günümüzde yeniden getirilen bu vergi, altın yatırımı yapan bireysel ve kurumsal yatırımcıları doğrudan etkileyecek. Yeni düzenlemenin altın piyasasında nasıl bir etki yaratacağı ve yatırımcıların bu vergiye nasıl tepki vereceği belirsiz. Uzmanlar ise bu adımın döviz ve altın işlemlerine olan ilgiyi nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor.

Kaydi Altın Nedir?

Kaydi altın, bankalar veya diğer finans kuruluşları aracılığıyla elektronik ortamda tutulan, fiziki olarak saklanmayan altındır. Yatırımcılar, kaydi altın alım satımını, fiziki altın alırken dolandırılma, taşıma ve saklama riskinden kurtulmak için tercih ediyor.

Kambiyo Muamele Vergisi Nedir?

Kambiyo muamele vergisi (KMV), döviz alım satım işlemleri üzerinden alınan bir vergidir. Bu vergi, döviz piyasalarındaki hareketliliği düzenlemek ve devlet gelirlerini artırmak için uygulanıyor.

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