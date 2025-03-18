Filmleri aratmayacak görüntüler! Ellerinde sopalarla mahalle bastılar
İstanbul Esenyurt'ta bir grup genç, tartıştıkları gençlerin mahallesini bastı. Onlarca kişi sokak ortasında sopalarla birbirine girdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 10:12, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 10:14
Esenyurt'ta sokakta iki grup sopalarla birbirine girdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Şehitler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir grup genç, aralarında tartışma yaşanan diğer gençlerin mahallesini sopalarla bastı.
POLİSİ GÖREN KAÇTI
Onlarca kişinin karıştığı olayda sokak savaş alanına döverken, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polisi gören gençler ise sokak aralarına kaçıştı.