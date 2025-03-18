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Şubat ayı konut fiyat endeksi açıklandı

Konut Fiyat Endeksi, Şubat 2025'te yüzde 2,8 artarak 170,5 seviyesine ulaştı. Yıllık nominal artış yüzde 31,3 iken reel bazda yüzde 5,6 azaldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2025 10:18, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 10:19
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Şubat ayı konut fiyat endeksi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Şubat ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye genelinde konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artış gösterdi. Endeks, Şubat 2025 itibarıyla 170,5 seviyesine ulaştı. Yıllık bazda bakıldığında, konut fiyatları nominal olarak yüzde 31,3 artarken, enflasyondan arındırılmış reel bazda yüzde 5,6 oranında geriledi.

Konut Fiyatlarındaki Artışın Şehir Bazındaki Dağılımı

İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde değerlendirildiğinde, Şubat ayında konut fiyatları İstanbul'da yüzde 2,6, Ankara'da yüzde 3,3, İzmir'de ise yüzde 3,8 oranında artış kaydetti. Yıllık bazda ise bu şehirlerdeki artış oranları şu şekildedir:

  • İstanbul: Yüzde 28,4
  • Ankara: Yüzde 37,2
  • İzmir: Yüzde 32,7

TCMB'nin Açıklaması

TCMB açıklamasında, "Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 170,5 seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi. Türkiye genelinde konut fiyatlarında nominal artış sürerken, yüksek enflasyon nedeniyle fiyatlar reel bazda gerileme eğilimi gösteriyor.


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