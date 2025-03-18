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2025-MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı

2025 MSÜ sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2025 10:32, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 10:49
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2025-MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı

2025-MSÜ sınav sonuçları açıklandı. 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) değerlendirme süreci başarıyla tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlayabilirler.

Sonuçlara Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasını ziyaret edin.
  • T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz ile giriş yapın.
  • 2025-MSÜ sınav sonuçlarınızı görüntüleyin.

Adaylara ve Kamuoyuna Duyuru

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. Daha fazla bilgi için ÖSYM Başkanlığı'nın resmi açıklamalarını takip edebilirsiniz.

2025-MSÜ Sınav Sonuçları

2025-MSÜ: Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Mart 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar İçin Cevap Kağıdı Görüntüleme Adımları

Adaylar; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Önemli Notlar

  • Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır.
  • Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz.
  • Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

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