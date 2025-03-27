5510'a Tabi Memur Açıkta İken 15 Yıldan Emekli Olabilir Mi?

Soru : Sayın Yetkili, Ben, aşağıda sigorta bilgileri belirtilen kişi olarak, 15 tam hizmet yılımı doldurduğum tarihte yaş şartını beklemek suretiyle emeklilik hakkımın olup olmadığını ve emekli aylığı bağlandığında tarafıma emekli ikramiyesi ödenip ödenmeyeceğini öğrenmek istiyorum. Çalışma hayatıma ilişkin bilgilerim şu şekildedir: Doğum Tarihi: 07.06.1983 (Kadın), İlk sigorta girişi (4A): 29.04.2008 (Çıkış: 30.04.2008) (Toplam 2 gün), Ücretli öğretmenlik süresi: 15.09.2008 - 09.02.2009 (Sigorta kısmen, yaklaşık 70 gün ödenmiştir), Kamuda ilk defa 4C kapsamında işe giriş: 31.08.2009 (PTT bünyesinde halen aktif olarak çalışmaktayım, aralarda ücretsiz doğum izinleri kullanılmıştır.) Belirtilen hizmet sürelerim dikkate alındığında;

1. 15 tam hizmet yılımı doldurduğum tarihte emeklilik hakkım doğmakta mıdır?

2. Emekli aylığım bağlandığında tarafıma emekli ikramiyesi ödenmesi mümkün müdür?

Konu hakkında tarafıma bilgi verilmesini rica eder, iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla.

Detaylar/Değerlendirmeler:

5510 kapsamında olan memur 15 yıl hizmetini tamamladıktan sonra emeklilik yaşını beklemek üzere görevinden ayrılabilir mi? 5510'a tabi olanlar 15 tam hizmet yılından nasıl emeklilik hakkı kazanır?

İlk defa 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle çalışmaya başlamış olanlar hakkında 15 yıl hizmet (5400 gün) üzerinden emekli olma şartlarında 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmü uygulanmaktadır. Bu hükümde, aşağıda belirttiğimiz tabloda yer alan emeklilik yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün SGK primleri ödenmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanma hususu bulunmaktadır.

Bu durumda, 15 yıl hizmet üzerinden emekliliği kazanacak olan kadın ve erkek memurların durumları şu şekilde olmaktadır.

Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunda 61 yaşın veya 65 yaşın dolumu + en az 15 tam hizmetleri olduğunda emekli aylığı bağlanması hakkı olmakla birlikte, 15 tam hizmetlerinin tamamlanma zamanına göre emeklilik yaşları da artırılmaktadır. Yani, yukarıda tabloda gösterdiğimiz şekilde 15 hizmet yılının tamamlanma tarihine göre emeklilik yaşları 65 yaşın dolumunu geçmemek üzere değişmektedir.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 9 hükmü ile, emeklilik yaşına ilişkin geçiş sağlanmış ve bu madde hükmüne göre de, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının © bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması veya 61 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanabilmektedirler.

Dolayısıyla belirttiğimiz hükümlerde hizmet ve yaş şartları 5400 gün üzerinden emeklilik için belirlenmiş, ancak bu belirlemede mutlaka yaş şartının da görevde iken tamamlama yönüyle bir kısıtlama konulmadığı görülmüştür.

Ayrıca, 5510'a tabi memurların emeklilik ikramiyesi alma şartında önemli husus başlığı altında yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için

https://www.memurlar.net/haber/1092646/

adresimiz ziyaret edilebilir.

Sonuç bağlamında hakkınızda söylenebilecek durum şöyledir;29/4/2008 tarihinde SGK primleri ödenmiş sigortalı hizmetlerinizin olduğunu belirtmeniz nedeniyle 15 hizmet yılını (işçi, memur, borçlanılan süreler dahil) tamamladıktan sonra 61 yaşınızı tamamlamak üzere görevinizden ayrılmanızda bir sakınca olmayacağını, yani, 5510 kapsamında olan memurun da, 15 hizmet yılını tamamladıktan sonra emeklilik yaşını beklemek üzere görevinden mevzuata uygun olarak ayrılabileceğini, ancak 5510 kapsamında olduğu için de son statüsünü memur olarak koruduğu sürece, yani istifa sonrası zorunlu olarak herhangi bir statüde çalışmamak kaydıyla emekli aylığı bağlandığında da memur olarak geçen hizmetlerinin her tam yıllarına karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiğini, değerlendirmekteyiz.

Özetle;Tüm sigorta kollarına tabi primleriniz ödenmiş olmak şartıyla 15 tam hizmet yılınızı (5400 gün) tamamladığınızda sadece hizmet açısından emeklilik şartını yerine getirmiş olacağınızdan, yaş şartını beklemek üzere görevinizden ayrılabileceğinizi,

Emeklilik yaş şartını tamamlayacağınız tarihe kadar işçi, esnaf vb. gibi zorunlu çalışmamak kaydıyla ve yaş şartınızı tamamladığınızda emeklilik talebinde bulunmanız üzerine 5434 sayılı Kanun Ek madde 82 hükmü uygulanmak suretiyle memurluk tam hizmet yıllarınıza emeklilik ikramiyesi ödenmesi gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

Tavsiyemiz, değerlendirmelerimiz verdiğiniz bilgiler kapsamında yapıldığından, konu hakkında Kurumunuzdan da bilgi alıp ona göre hareket etmeniz olacaktır.