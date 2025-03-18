Göreve giden doktor midibüs ile çarpıştı: Yaralılar var

Bolu'da bir doktorun kullandığı otomobil, hastaneye giderken karşı yönden gelen bir yolcu midibüsüyle çarpıştı. Kazayı duyan meslektaşları, olay yerine gelerek sağlık ekipleriyle birlikte yaralı doktor arkadaşlarına müdahale etti.

Kaza Bolu-Mudurnu Kara Yolunda Meydana Geldi

Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne gitmekte olan doktor Ömer Faruk Öncel'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen ve Mudurnu-Bolu hattında yolcu taşıyan Murat Danışman'ın idaresindeki midibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın Etkisiyle Yaralanmalar Yaşandı

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Doktor Ömer Faruk Öncel'in kaza yaptığını duyan ilçedeki meslektaşları da olay yerine gelerek sağlık ekipleriyle birlikte ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, çarpışma nedeniyle iki araçta da ciddi maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.