Bakan Işıkhan: 815 Bin İş Arayan Aday Havuzunda Görüntülendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eylül ayından itibaren 815 bin 608 iş arayan vatandaşın 79 bin 235 işveren tarafından Aday Havuz Sistemi aracılığıyla görüntülendiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri aynı platformda buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bugüne 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşımız sistemde görüntülendi. Bu görüntülemeler sonucunda 204 bin 632 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. Yenilikçi politikalarımız ile istihdamımızı destekleyecek, iş gücü piyasasını daha verimli hale getireceğiz" dedi.

İş Arayanlar ve İşverenler Aynı Platformda

Aday Havuz Sistemi, iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda bir araya getiriyor. Bu sistem sayesinde, iş arayanlar kendilerini tanıtma fırsatı bulurken, işverenler de ihtiyaçlarına uygun adayları kolayca bulabiliyor.

Görüntülemelerin Sonuçları

Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana sistemde yapılan görüntülemeler sonucunda, 204 bin 632 iş arayan vatandaş ile iletişime geçildi. Bu durum, sistemin etkinliğini ve istihdama katkısını gösteriyor.

79 bin 235 işveren tarafından görüntüleme yapıldı.

815 bin 608 iş arayan sistemde yer aldı.

204 bin 632 kişiyle iletişime geçildi.

Bakan Işıkhan'ın belirttiği yenilikçi politikalar, istihdamı artırmayı ve iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Bu sayede, hem iş arayanlar hem de işverenler için daha etkin bir süreç sağlanacak.



