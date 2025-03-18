Hani Belediye Başkanı'ndan davası ertelendi

Diyarbakır'da Hani Belediye Başkanı Besile Narin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davada yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Narin katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaada, Narin'in cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Narin'in avukatı, mütalaaya ilişkin savunmalarını yapmak ve duruşmada bazı tanıkların dinlenilmesi için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmada bazı tanıkların dinlenilmesini kararlaştırarak, duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

Hani Belediye Başkanı Besile Narin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.