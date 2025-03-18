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Devlet Destekli Un Tesisi Üretimini İkiye Katladı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan un tesisi, devlet desteğiyle üretimini 15 bin tondan 30 bin tona çıkararak ihracata başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 12:26, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 12:28
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Devlet Destekli Un Tesisi Üretimini İkiye Katladı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yer alan un işleme tesisi, devlet desteğiyle üretimini artırarak 10 farklı ülkeye ihracat yapmaktadır. Sinanlı köyünde 1957 yılında kurulan bu firma, geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Teknoloji Yenileme Projesi'ne başvurarak üretimini artırmayı hedeflemiştir. Alınan 10 milyon liralık hibe sayesinde makine ve ekipmanlarını yenileyen firma, üretim kapasitesini 15 bin tondan 30 bin tona çıkarmayı başarmıştır.

Yenilenen Tesis ve Artan İhracat

Tesiste üretilen un, Endonezya, Brezilya, Dubai ve Bulgaristan gibi toplamda 10 ülkeye ihraç edilmektedir. Firma Müdürü Necmettin Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yetiştirilen buğdaylardan ürettikleri unun yoğun talep gördüğünü belirtmiştir. Istranca Dağları'nın eteklerinde doğal kaynak sularıyla üretilen buğdayın fabrikada işlenerek un elde edildiğini ifade eden Keskin, üretim kapasitelerini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetmiştir.

Devlet Desteğinin İşletmeye Katkıları

Keskin, ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağladıklarını ve işletmenin büyümesinde devlet desteğinin önemli bir rol oynadığını vurgulamıştır. Geçen yıl işletmedeki ekipmanların yenilendiğini anlatan Keskin, şu bilgileri paylaşmıştır:

  • Hibe desteğiyle otomatik paketleme sistemi ve silolar kuruldu.
  • Paketleme işlemi, hız ve verimlilik açısından büyük rahatlık sağladı.
  • Özellikle un kalitesi ve sınıflandırılması açısından otomatik paketleme yapılıp naklediliyor.

Keskin ayrıca, "10 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Devlet desteklerinin çok büyük faydası oldu. Her şeyi el değmeden yapıyoruz. İlk hedefimiz yıllık 30 bin ton olan rakamımızı 50 bin tona çıkarmak. Bunun yanında ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını artırmak. İç piyasadaki fırın sayımızı ya da kaliteyi yükseltmek önceliğimiz. Bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamlamıştır.

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