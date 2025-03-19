Bakanlık Yasakladı, Tüm Mağazalar Ürünü Çekiyor!

Elbisenin kordon ve büzme ipleri güvenlikten geçemedi. Piyasaya arzın yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

18 Mart 2025 tarihinde yayınlanan listedeki bu ürünün yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Yapılan son denetimlerde, bir çocuk giyim ürününün sağlığa zararlı olduğu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensiz ürünleri incelemeye devam ediyor.

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