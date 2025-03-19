Bakanlık Yasakladı, Tüm Mağazalar Ürünü Çekiyor!
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı yeni duyuruda, bir çocuk kıyafetinin daha yasaklandığını duyurdu. İşte piyasadan toplatılmasının sebebi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2025 09:55, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 10:00
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensiz ürünleri incelemeye devam ediyor.
Yapılan son denetimlerde, bir çocuk giyim ürününün sağlığa zararlı olduğu tespit edildi.
18 Mart 2025 tarihinde yayınlanan listedeki bu ürünün yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.
ÇOCUK KIYAFETİ TOPLATILIYOR
Bakanlığın yayınladığı listeye göre, Zng markasına ait 7-14 yaş kırmızı elbisede güvensizlik tespit edildi.
Elbisenin kordon ve büzme ipleri güvenlikten geçemedi. Piyasaya arzın yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.