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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü tutuklandı

Ankara'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan Osman Şamil Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 17:52, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 17:52
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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski emniyet müdürü Osman Şamil Kaya tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor. Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen eski 3. sınıf emniyet müdürü Osman Şamil Kaya, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla Çankaya'da örgütün hücre evinde yakalandı.

Darbe Girişimi ve Kaya'nın Rolü

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Kaya'nın 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olduğu ve darbe girişiminin Ankara ayağındaki ekipte görev aldığı belirtildi. Adına dört farklı hattan FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı ve örgütsel yazışmalarının bulunduğu tespit edilen Kaya'nın, güncel veri analiz raporu içeriklerine göre örgüte bağlılığı en üst seviyede olan "A5" kategorisinde bulunduğu kaydedildi.

Örgütsel Bağlantılar ve Tutuklama Süreci

Örgütsel toplantılara katıldığına dair hakkında tanık beyanı bulunan Kaya'nın, FETÖ'nün tepe yöneticileriyle irtibatının bulunduğu ve aldığı talimatla örgütün şantaj kasetlerini sakladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Kaya, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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