Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu

Merkez Bankası, Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinlerini durdurdu. İninal ve Pay Fix'in, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Flash TV'nin sahibi Erkan Kork olduğu öğrenildi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, bu üç şirket hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturmaya dair basında çıkan haberlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Merkez Bankası'nın Açıklaması ve Alınan Tedbirler

Pay Fix, Aypara ve İninal'ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte;

30 Eylül 2024 tarihli ve 11724/21323 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix hakkında 6493 sayılı Kanunun 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında idari ve mali tedbirler uygulanmıştır.

28 Şubat 2025 tarihli ve 11799/21398 sayılı TCMB kararıyla ise Pay Fix'in 6493 sayılı Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve ödeme aracının kabulü ile sınırlı olmak kaydıyla (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunma konularındaki faaliyet izinleri 6493 sayılı Kanunun 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca durdurulmuştur.

Ayrıca, 6493 sayılı Kanunun 27'nci maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise 14 Mart 2025 tarih ve 11811/21410 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix, Aypara ve İninal'ın 6493 sayılı Kanun kapsamında tüm faaliyet izinleri durdurulmuştur.