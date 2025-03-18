Osmanlı Torununun Evinden 13 Milyonluk Soygun

Erdoğan ve Stubb, İsrail'in Gazze Saldırılarını Görüştü
Erdoğan ve Stubb, İsrail'in Gazze Saldırılarını Görüştü
Gümüşhane'de 29 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Gümüşhane'de 29 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
MEB LGS Başvuru Kılavuzunu Yayımladı
MEB LGS Başvuru Kılavuzunu Yayımladı
3 Avukat Uyuşturucu İle Yakalandı ve Tutuklandı
3 Avukat Uyuşturucu İle Yakalandı ve Tutuklandı
Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu
Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu
Anne, babalar dikkat! O çocuk eşofmanları piyasadan toplatılıyor
Anne, babalar dikkat! O çocuk eşofmanları piyasadan toplatılıyor
Gelirlerini vergi dışı bırakan doktorlar tespit edildi
Gelirlerini vergi dışı bırakan doktorlar tespit edildi
KDK, 80 Bin Liralık Tapu Harcını İade Ettirdi
KDK, 80 Bin Liralık Tapu Harcını İade Ettirdi
Bakan Tunç: Gündemde af söz konusu değil
Bakan Tunç: Gündemde af söz konusu değil
Bakan Işıkhan: 815 Bin İş Arayan Aday Havuzunda Görüntülendi
Bakan Işıkhan: 815 Bin İş Arayan Aday Havuzunda Görüntülendi
'Eyüpsultan Belediyesi, memur maaşlarını geciktirdi'
'Eyüpsultan Belediyesi, memur maaşlarını geciktirdi'
Şubatta Trafiğe 136 Bin Araç Kaydedildi
Şubatta Trafiğe 136 Bin Araç Kaydedildi
Altın Alım-Satım İşlemlerine Kambiyo Vergisi Geliyor
Altın Alım-Satım İşlemlerine Kambiyo Vergisi Geliyor
Çocuklar İçin 1.224 Milyon Liralık SED Ödemesi Yapıldı
Çocuklar İçin 1.224 Milyon Liralık SED Ödemesi Yapıldı
Soykırımcı İsrail, sivillerin sığındığı okulu vurdu... 404 Gazzeli hayatını kaybetti
Soykırımcı İsrail, sivillerin sığındığı okulu vurdu... 404 Gazzeli hayatını kaybetti
Antalya'da 53 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Antalya'da 53 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Tıbbi Sülük İhracat Kotası Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Tıbbi Sülük İhracat Kotası Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı: Çığ Tehlikesi Var
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı: Çığ Tehlikesi Var
6G için yatırımlar başladı
6G için yatırımlar başladı
Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu
Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu
4+4+4 Eğitim Sistemi Çalıştayında Ele Alındı
4+4+4 Eğitim Sistemi Çalıştayında Ele Alındı
DMM, 'Türk SİHA'sı Suriye'de 9 kişiyi katletti' iddiasını yalanladı
DMM, 'Türk SİHA'sı Suriye'de 9 kişiyi katletti' iddiasını yalanladı
Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 110 yıl geçti
Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 110 yıl geçti
POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama
'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama
Erkek misafir ayrımcılığında otele 141 bin TL ceza
Erkek misafir ayrımcılığında otele 141 bin TL ceza
Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık
Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık
14'üncü çocuğunu doğurdu! Yine serbest kaldı
14'üncü çocuğunu doğurdu! Yine serbest kaldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Osmanlı Torununun Evinden 13 Milyonluk Soygun

Osmanlı torunu Mesude Evliyazade'nin evinden 13 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Yardımcı T.Ç. tutuklandı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 18 Mart 2025 12:59, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 13:00
Yazdır
Osmanlı Torununun Evinden 13 Milyonluk Soygun

Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade'nin evi, yardımcısı T.Ç. tarafından soyuldu. Osmanlı'dan kalan parçaların da bulunduğu, toplam 13 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldığını itiraf eden zanlı, ifadesinde tüm mücevherleri sattığını söyledi. Bu olay, Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı Sultan Vahdettin'in torunu olan Mesude Evliyazade'nin yaşadığı evde gerçekleşti. Evliyazade'nin bir ajans aracılığıyla işe aldığı yatılı yardımcısı T.Ç., bu büyük hırsızlık olayını gerçekleştirdi.

Hırsızlık Olayının Fark Edilmesi ve Zanlının Yakalanması

Soygunu bir ay sonra fark eden Evliyazade'nin şikayet başvurusu üzerine, emniyet güçleri harekete geçti ve T.Ç.'yi Esenyurt'ta yakaladı. Hırsızlık suçunu itiraf eden zanlı, ifadesinde çaldığı tüm mücevherleri sattığını belirtti.

Çalınan Değerli Eşyalar

  • 6 milyon lira değerinde bilezik
  • Sultan Vahdettin'in kızı Ulviye Sultan'dan miras kalan yüzük
  • Toplam 13 milyon lira değerinde mücevher

Evliyazade, çalınan parçalar arasında Sultan Vahdettin'in kızı Ulviye Sultan'dan miras kalan yüzük ve 6 milyon lira değerindeki pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğunu açıkladı.

Zanlının Tutuklanması ve Diğer Detaylar

T.Ç.'nin evinde yapılan aramada, çalıştığı evden çaldığı kıyafet gibi parçaları kızı aracılığıyla sosyal medyada satmaya çalıştığı saptandı. Suçunu itiraf eden T.Ç. tutuklanırken, kızı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber