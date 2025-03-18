Osmanlı Torununun Evinden 13 Milyonluk Soygun

Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade'nin evi, yardımcısı T.Ç. tarafından soyuldu. Osmanlı'dan kalan parçaların da bulunduğu, toplam 13 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldığını itiraf eden zanlı, ifadesinde tüm mücevherleri sattığını söyledi. Bu olay, Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı Sultan Vahdettin'in torunu olan Mesude Evliyazade'nin yaşadığı evde gerçekleşti. Evliyazade'nin bir ajans aracılığıyla işe aldığı yatılı yardımcısı T.Ç., bu büyük hırsızlık olayını gerçekleştirdi.

Hırsızlık Olayının Fark Edilmesi ve Zanlının Yakalanması

Soygunu bir ay sonra fark eden Evliyazade'nin şikayet başvurusu üzerine, emniyet güçleri harekete geçti ve T.Ç.'yi Esenyurt'ta yakaladı. Hırsızlık suçunu itiraf eden zanlı, ifadesinde çaldığı tüm mücevherleri sattığını belirtti.

Çalınan Değerli Eşyalar

6 milyon lira değerinde bilezik

Sultan Vahdettin'in kızı Ulviye Sultan'dan miras kalan yüzük

Toplam 13 milyon lira değerinde mücevher

Evliyazade, çalınan parçalar arasında Sultan Vahdettin'in kızı Ulviye Sultan'dan miras kalan yüzük ve 6 milyon lira değerindeki pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğunu açıkladı.

Zanlının Tutuklanması ve Diğer Detaylar

T.Ç.'nin evinde yapılan aramada, çalıştığı evden çaldığı kıyafet gibi parçaları kızı aracılığıyla sosyal medyada satmaya çalıştığı saptandı. Suçunu itiraf eden T.Ç. tutuklanırken, kızı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



