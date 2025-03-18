Papa Franciscus'tan Dünyanın Silahsızlandırılması Çağrısı

Papa Franciscus, tedavi gördüğü hastaneden gönderdiği bir mektupla dünya genelinde silahsızlanma çağrısında bulundu. Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bir İtalyan gazetesine önemli bir mektup gönderdi. 14 Mart tarihli mektubunda, hastanede olduğu bu dönemde savaşların kendisine daha da anlamsız geldiğini ifade etti.

İletişim Araçlarının Önemi

Papa, iletişim araçlarının dünyada herkesi anlık birbirine bağladığını ve kelimelerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Onlar asla sadece kelime değildir; insan ortamlarını inşa eden gerçeklerdir." dedi. Kelimelerin insanları birleştirebileceğini veya bölebileceğini, hakikate hizmet edebileceğini ya da ondan faydalanabileceğini belirtti.

Kelime ve Zihinlerin Silahsızlandırılması

"Kelimeleri silahsızlandırmalıyız ki, zihinleri ve dünyayı da silahsızlandıralım," diyen Papa, derin düşünmeye, sükunete ve olayların karmaşıklığını anlamaya büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Savaşın toplulukları ve çevreyi yok etmekten başka bir şeye yaramadığını, çatışmalara çözüm sunmadığını vurguladı.

Diplomasi ve Uluslararası Kuruluşlara Güven

Papa Franciscus, diplomasiye ve uluslararası kuruluşlara yeni bir can ve güvenilirlik kazandırılması gerektiğini belirterek, bu konuda ortak çaba gösterilmesinin önemine dikkat çekti.