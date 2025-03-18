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TFF ve TOGG Arasında Milli Takımlar Sponsorluk Anlaşması

TFF ve TOGG arasında yapılan anlaşma ile Türkiye'nin milli takımları yerli otomobil markasıyla güçleniyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mart 2025 13:55, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 13:55
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TFF ve TOGG Arasında Milli Takımlar Sponsorluk Anlaşması

TFF ve TOGG arasında Milli Takımlar ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) arasında yapılan bu anlaşma, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen bir törenle duyuruldu. Törene; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Ebru Topçu ile TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı katıldı.

Milli Markaların Buluşması

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, iki milli markayı bir araya getirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin ilk milli markasını milli takımla buluşturuyoruz. Değerli yönetim kurulu başkanımıza teşekkür ediyorum. Avrupa'da çok önemli imzaları var. Bizi de çok daha iyi yerlere götüreceğine inanıyorum. Mercedes'e uzun yıllar verdikleri hizmet için teşekkür ediyoruz. Farklı alternatifler de vardı. Asıl olan milli bir dava. Milli markamız ile milli takımımızı buluşturmak amacımızdı. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda böyle bir marka yarattılar. Bu iş birliği inşallah hem milli takımlara hem de TOGG'a uğurlu gelir. Amerika'daki Dünya Kupası'na TOGG'lar gönderir, orada bineriz" dedi.

TOGG'un Yeni İş Birliği

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Türkiye'nin iki değerini bir araya getirerek yeni bir iş birliği oluşturduklarını" belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "TOGG bu ülkenin bağrından çıkmış, milletimizin teveccühünü kazanmış Türkiye'nin bir değeri. Elektrikli araç ekosisteminin oyuncu kurucusu. Yeni bir endüstrinin doğuşunun temsilcisi. Herkesin milli takımda olduğu gibi etrafında birleştiği ortak bir payda. Milli takımların ana sponsoru olması hepimizin göğsünü kabartacak anlamlı bir gelişme."

  • Anlaşmanın ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.
  • Milli takımlarımızın kullanımı için 100 adet T10x otomobil ve 16 adet turbo şarj istasyonunu TFF'ye kuracağız.
  • Bu çerçevede milli takımlarımıza ne tür destek olursa her şekilde devam ederiz.

Vincenzo Montella'nın Çağrısı

A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Perşembe günü RAMS Park'ta oynanacak Macaristan karşılaşması için tüm taraftarları birlik olmaya davet etti: "Burada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Güzel bir tesadüf. 18 Mart, bağımsızlık yolunda önemli bir gün. Bu vesileyle aynı zamanda şehitleri de saygıyla anmak istiyorum." dedi.

Necla Güngör Kıragası'nın Değerlendirmesi

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılını kutlayarak, "Ülkemizin 2 büyük değerini bir araya getiren ortaklığa şahit oluyoruz. TOGG, Türkiye'nin otomotiv sektöründe attığı en büyük hamlelerden biri. Yerli ve milli kavramlarının karşılığını göstermek adına çok önemli bir adım." şeklinde konuştu.

Futbolcuların Görüşleri

  • A Milli Erkek Futbol Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Anlaşma hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah TOGG bize uğurlu gelir." dedi.
  • A Milli Kadın Futbol Takımı Kaptanı Ebru Topçu, "Sponsorlukların artması bizim için motivasyon kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.


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