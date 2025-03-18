9 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücü: Hızlı değildim

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan üzücü olayda, 9 yaşındaki Robin Berat Güner'e çarpan ehliyetsiz sürücü Y.D. (17), kaza sırasında çok hızlı olmadığını ifade etti. Kaza, 18 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi, Valide Emine Sultan Caddesi'nde gerçekleşti. Annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Robin Berat Güner'e, ehliyetsiz Y.D. tarafından kullanılan otomobil çarptı. Yaralanan Güner, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza Anı ve Sonrası

Polis tarafından gözaltına alınan Y.D., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili bilirkişi raporunda, Y.D.'nin birinci derecede asli kusurlu olduğu belirtildi. Y.D. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Elbistan 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Robin Berat Güner'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Y.D. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı.

Y.D.'nin Savunması

Y.D., savunmasında suçlamaları kabul etti ve çocuğun birden yola fırladığını belirterek beraatini talep etti. Kazadan hemen önceki hızını hatırlamadığını ancak çok hızlı olmadığını vurgulayan Y.D., olay esnasında fren yapmadığını söyledi.

Elif Güner'in Tanıklığı

Olay günü oğlunun ölümüne tanıklık eden Elif Güner, Y.D.'nin söylediğinin aksine hiç korna sesi duymadığını ifade etti ve Y.D.'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Oğlunun kazanın olduğu kavşağa geldiğinde sadece bir adım önde olduğunu belirtti ve çarpma öncesinde herhangi bir korna sesi duymadığını söyledi.Hakim, Y.D.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 14 Nisan'a erteledi. Duruşmanın ardından Robin Berat Güner'in annesi Elif Güner ile dayısı Bayram Kartal, avukatları Oğuz Gök ile birlikte bir açıklama yaptı. Anne ve dayı, olayın kaza değil cinayet olduğunu öne sürüp sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.