Çukurova'da Babasını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Çukurova ilçesinde babasını bıçakla öldüren sanığın "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu. Belediye Evleri Mahallesi'nde 2 Eylül 2022'de Hasan P'nin bıçaklanarak öldürülmesi üzerine tutuklanan oğlu M.P'ye, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Yerel mahkeme tarafından sanığa verilen ceza, hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle uygun bulundu.

Karar Detayları

Kararda şu ifadeler kullanıldı: "İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, istinaf başvurusunda bulunan sanık ve müdafilerinin mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna, sanık lehine haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanması gerektiğine yönelen istinaf itirazları yerinde görülmediğinden başvurularının reddine karar verilmiştir."

Sanığın Cezası

Babası Hasan P'yi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan M.P, 9 Ekim 2023'te görülen karar duruşmasında "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.