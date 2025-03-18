DEM Parti Heyeti TBB ile Görüştü: Hukuk ve Adalet Vurgusu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye Barolar Birliğine (TBB) ziyarette bulundu. TBB'nin Balgat'taki genel merkezinde gerçekleşen ziyarette Hatimoğulları'na parti yetkilileri eşlik etti. TBB Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindekiler, DEM Parti heyetini genel merkez önünde karşıladı.

Ziyaretin Ardından Yapılan Açıklamalar

Görüşme sonrası açıklama yapan Sağkan, terörün son bulmasının, terör örgütünün silahını bırakması ve feshinin herkesin arzusu ve ortak isteği olduğunu söyledi. TBB'nin insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi temel alan yaklaşımla toplumsal barışın hukuk zemininde güçlendirilmesini savunduğunu ifade eden Sağkan, "Bu kapsamda atılacak adımlar tabii ki yarım asırlık bir birikimiyle Türkiye'de hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve insan haklarını savunan TBB tarafından yine evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde değerlendirilecek ve kurumumuzun görüşü de kamuoyu ile paylaşılacaktır." dedi.

Tülay Hatimoğulları'nın Değerlendirmesi

Tülay Hatimoğulları da Türkiye ve hukuk açısından TBB'nin önemine dikkati çekerek, "Bizlerin en büyük amacı adaletin her yerde tecelli etmesi, Barolar Birliğinin ve adaletin en önemli sembolü olan adalet terazisinin düzgün bir şekilde çalışması." değerlendirmesinde bulundu.