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Sahipsiz Köpekler 5 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı

Yalova'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bakkala giden 5 yaşındaki Halit Hamo, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olay yerinde müdahale edilen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 14:42, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 16:08
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Yalova'da bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yuva Sokağı'ndaki evinden, ailesinden aldığı harçlıkla bakkala gitmek için çıkan Halit Hamo'ya sahipsiz köpekler saldırdı. Köpeklerin sokaktan boş arsaya kadar sürüklediği yaralı çocuk, ağabeyiyle işe giden Uğur Akbulut tarafından fark edildi. Sahipsiz köpekler, Akbulut tarafından uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 yaşındaki ağır yaralı çocuk, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Bu arada Hamo'ya saldıran sahipsiz köpeklerin çocuğun etrafında görüldüğü anlar da araç içi kamerasına yansıdı.

Köpekleri Çocuktan Uzaklaştıran Kahraman: Uğur Akbulut

Köpekleri çocuktan uzaklaştıran Akbulut, gazetecilere, bir alt sokakta oturduğunu ve ağabeyinin aracıyla geçtikleri sırada birkaç köpeği fark ettiğini söyledi. Köpeklerden birinin arsa içerisinde, ağızında ilk başta poşet olduğunu zannettiği çocuğu salladığını görünce hemen araçtan indiğini anlatan Akbulut, şöyle konuştu:

Olay Anı ve İlk Müdahale

"Çocuğu sallayınca ayakları fark ettik ve müdahale ettik. Normalde görülmesi zor yer ama görebilmemiz Allah'ın takdiri diyorum. İnşallah iyileşecek diye ümit ediyoruz. Bunlar mahalleye ait köpekler değil. 4-5 köpekti. Çeteleşmiş köpekler normalde buralarda görülen bir şey değil. Araçtan indiğimde kimse yoktu. Köpekleri kovaladık. Sonra 112'yi aradık. Çocuk yerden kalkmaya çalışıyordu. Boynunda 5-6 yarası vardı. Zor nefes alıyordu. Ağlamaya çalışıyordu ama ağlayamıyordu."

Ailenin Yaşadığı Şok ve Endişe

Yaralı çocuğun amcası Rahmi Hamo ise olayı komşularından öğrendiklerini ve geldiklerinde ağabeyinin oğlunu yerde yaralı gördüğünü belirterek, doktorların yeğenin durumunun ciddi olduğunu söylediklerini ifade etti.

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