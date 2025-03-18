Karın Ağrısıyla Başvurdu, 7 Kg'lık Tümör Çıkarıldı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran 43 yaşındaki hastanın rahmindeki 7 kilogramlık kitle ameliyatla alındı. Semra Akgeyik (43), geçtiğimiz günlerde karın ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki tetkiklerde kadının rahminden başlayıp göğüs altına kadar uzanan bir kitle tespit edildi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Engin Yıldırım, 3 saat süren operasyonun ardından kadının rahmindeki 7 kilogramlık tümörü çıkardı.

Nadir Görülen Bir Durum

Yıldırım, yaptıkları tetkikler sonucu nadir görülen bir durumla karşılaştıklarını ifade etti. Ultrasonda rahimden başlayıp göğüs altına kadar uzanan yaklaşık 40 santimetre çapında kitle fark ettiklerini kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu: "Hastamız, karın ağrısı nedeniyle kliniğimize başvurduğunda nefes darlığı vardı. Ayrıca artan bir karın ağrısıyla beraber ciddi bir şişliği vardı ve bu şişlik özellikle hem akciğer seviyesinde hem de dalak ve karaciğer seviyesinde hastayı sıkıntıya sokuyordu. Bu şişkinlikle ilişkili kitlenin sınırlarını kestirmekte güçlük çekiyorduk."

Başarılı Ameliyat Sonrası Beklentiler

Aynı hafta hastamızı ameliyata aldık. Yaklaşık 7 kilogram ağırlığında ve sınırları 40 santimetreye ulaşan büyük bir kitleyi hastamızın karnından başarılı bir şekilde çıkardık. Kitlenin patoloji sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah sonuç olumlu geldiği takdirde hastamızı kemoterapi veya radyoterapiden de kurtarmış olacağız."

Hasta Memnuniyeti

Semra Akgeyik de sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Ağrılarımdan duramıyordum, karnımda ve sırtımda ağrı vardı. Artık iyiyim, büyük bir ameliyat geçirdim." diye konuştu.