TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM Başkanlığına 3 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 14:56, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 16:08
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'e ait 3 dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'a sevk edildi.