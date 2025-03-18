Ece Üner Hakkında Soruşturma: Adli Kontrolle Serbest

Ece Üner, sosyal medya paylaşımına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin Üner hakkında "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Üner, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Üner, hakimlikteki işlemlerinin ardından, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ece Üner'in Sosyal Medya Paylaşımı Sonrası Süreç

Ece Üner, sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadesini verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Üner'in paylaşımı "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçları kapsamında değerlendirildi. Savcılıkta ifade verdikten sonra, Üner'in serbest bırakılması için adli kontrol hükümleri uygulandı.

Üner, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemlerinin ardından "yurt dışı çıkış yasağı" konuldu.

konuldu. Adli kontrol tedbiri olarak "imza atmak" şartı getirildi.

Böylece Ece Üner, sosyal medya paylaşımına ilişkin başlatılan soruşturma sonrası adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmış oldu.