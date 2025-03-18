Balkondan düşerek ölen kadının çocuğuna kayyum talebi

Ümraniye'de 2022 yılında balkondan düşerek hayatını kaybeden Ece Kılıçaslan Acar'ın ölümüyle ilgili davada, eşi şüpheli olarak değerlendirildi. İlk duruşmada mahkeme, çiftin çocuklarının tanık olarak dinlenmesine ve çocuğun 15 yaşından küçük olması nedeniyle 'temsil kayyum' atanmasına karar verdi. Olay, 16 Mart 2022'de Esenkent Mahallesi'nde gerçekleşti. Sancaktepe İlhan Varan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polis, Ece Kılıçaslan Acar'ın balkondan düşerek hastaneye getirildiğini ve hayatını kaybettiğini bildirdi. Olay sonrası gözaltına alınan eşi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Detayları ve Mahkeme Süreci

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli Erol Acar, ifadesinde olay günü eşinin düştüğünü gördüğünü belirtti. Ece Kılıçaslan Acar'ın ailesi, kızlarının şiddet mağduru olduğunu ifade ederek savcılığı bilgilendirdi. Ece Acar'ın eşi hakkında 'silahla tehdit' ve 'yaralama' suçlarından iki ayrı şikayet olduğu ortaya çıktı.

Çiftin Çocuğunun İfadesi ve Duruşma Süreci

Çiftin 9 yaşındaki kızı pedagog eşliğinde ifade verdi ve olay günü anne ve babasının tartışmadığını, babasının bağırma sesine uyandığını söyledi. Savcı, Erol Acar'ın eşini balkonundan attığı yönünde yeterli şüphe bulunduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianamenin kabul edilmesiyle 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma yapıldı. Duruşmada sanık Erol Acar, eşinin vefatıyla ilgili alakasının olmadığını savundu.

Anne Cemile Ayfer Gürsel'in İfadesi

Ece Kılıçaslan Acar'ın annesi Cemile Ayfer Gürsel, kızının ölmeden önce defalarca şikayetçi olduğunu belirtti. Kızının şiddet gördüğünü ve bu durumu sakladığını ifade etti. Ayrıca torununun kendisine babasının annesini dövdüğünü söylediğini aktardı.

Mahkemenin Kararları ve Sonraki Adımlar

Mahkeme, çiftin 9 yaşındaki çocuğu B.A.'nın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Çocuğun kanuni temsilcisi olan sanıkla aralarındaki menfaat çatışmasının oluşma ihtimaline karşılık temsil kayyımı atanması gerektiği belirtildi. Sulh hukuk mahkemesine bu konuda yazı yazılmasına karar verildi ve duruşma 15 Nisan saat 10.00'a ertelendi.