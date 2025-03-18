Konya'da TIR Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

KONYA'da meydana gelen trafik kazasında, TIR'a çarpan minibüste 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde, Okyar ve Saadet caddelerinin kesiştiği kavşakta gerçekleşti.

Talip Darak yönetimindeki 43 AGR 364 plakalı minibüs, Fatih Furkan Y. idaresindeki 42 AHK 810 plakalı TIR'a yandan çarptı. Bu üzücü kazada, minibüs sürücüsü Talip Darak yaşamını yitirdi, araçta bulunan diğer 5 kişi ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, acil müdahale için çevre hastanelere ambulanslarla nakledildi. Talihsiz sürücü Darak'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, TIR şoförü Fatih Furkan Y.'yi gözaltına alırken, kazaya ilişkin soruşturma titizlikle devam ediyor.