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Türkiye-Macaristan Maçının hakemi belli oldu

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda Macaristan'ı konuk edecek. Maçı Ivan Kruzliak yönetecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mart 2025 15:22, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 15:23
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Türkiye-Macaristan Maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda Macaristan ile oynayacağı ilk maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Bu önemli karşılaşma, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleşecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak bu mücadelede düdük çalacak.

Hakem Kadrosu Detayları

Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olarak belirlendi. Bu ekip, karşılaşmanın adil ve sorunsuz bir şekilde yönetilmesi için görev yapacak.

Maçın Önemi

Bu maç, A Milli Takım için büyük bir öneme sahip. UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'ndaki bu karşılaşma, takımın bir sonraki aşamaya geçmesi için kritik bir adım olacak. Taraftarların desteğiyle takımımızın iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.

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