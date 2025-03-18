Evde Sağlık Hizmeti 2024'te 2.78 Milyon Kişiye Ulaştı

Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat 2010 tarihinden 2024 yılı sonuna kadar 2 milyon 780 bin 50 hastaya 'evde sağlık hizmeti' verildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaşamını sürdürdüğü mekanda sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu tespit edilen hastalara 'evde sağlık hizmetleri' kapsamında, hizmet standartlarına uygun bir şekilde tıbbi hizmetlerin sunulduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, hizmet verilmeye başlanan 1 Şubat 2010 tarihinden 2024 yılı sonuna kadar 2 milyon 780 bin 50 evde sağlık hizmeti gereksinimli bireye hizmet ulaştırıldığı tespit edilmiştir.





Ayda Ortalama 138 Bin 884 Hasta Takip Edildi

81 ilde, 780 hastanede, 6 bin 349 personel ve 1631 ekip aracı ile hizmet sunulduğu kaydedildi.

Sisteme kayıtlı hasta sayısı 803 bin 963'tür. Ayda ortalama 138 bin 884 hasta takip edilmiştir. Toplam 4 milyon 404 bin 726 hasta ziyareti yapılmıştır.

Elde edilen verilere göre, 2025 yılında toplam nüfusun ortalama binde 4'ü evde sağlık hizmeti için hedef nüfus olarak belirlenmiştir.

Kimler Yararlanabilir?

Yönetmeliğe göre; tanısı konmuş hastalıklar sebebiyle cihaza, yatağa veya eve bağımlı olan, yaşlılığından dolayı sağlık hizmetine ulaşımda zorluk yaşayan, yaşadığı mekanda sağlık hizmeti almak isteyen; 80 yaş ve üzeri tüm hastaların evde sağlık hizmetinden yararlanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş kronik rahatsızlığı bulunan yaşam aktiviteleri skoru yönünden tam bağımlı veya ileri derece bağımlı olarak nitelendirilen 65 yaş üstü hastalar bu hizmetten faydalanabilir. Hastalığı sebebiyle cihaza veya eve bağımlı hastalar, palyatif bakım hizmeti almış ve tıbbi bakımının evde yapılması uygun görülen hastalar da bu kapsamda değerlendirilir.

Diyabet, kalp yetmezliği, inme, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), alzheimer/demans gibi kronik hastalıklar

Nörodejeneratif hastalıklar, terminal dönem kanser gibi durumlar

Multimorbiditeye sahip kronik hastalar

Kalça/diz/omuz fraktürü sonrası tedavi ve takip yapılan hastalar

Amputasyon sebebiyle tıbbi bakım alması gereken hastalar öncelikli olarak değerlendirmeye alınmaktadır.

(DHA)