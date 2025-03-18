Yurt dışına kaçmaya çalışan mahkum 112'yi arayınca yakalandı

ARTVİN (AA) - Ceza infaz kurumundan izinli çıktıktan sonra Artvin'den yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada kaybolan mahkum, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyince jandarma ekiplerince yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'ta gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.Ç.K (44), Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Çamurlu köyü mevkisinde yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçmeye çalıştığı sırada arazide mahsur kaldığını ve konumunu bilmediği ihbar etti. Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önce Jandarma Coğrafi Analiz Sistemi vasıtasıyla M.Ç.K'nin konumunu tespit etti, ardından drone destekli 3 saatlik zorlu yaya intikal neticesinde olay yerine ulaştı. Ekipler, ikinci derece Askeri Yasak Bölge'de mahsur kalan M.Ç.K'yi tahliye etti. Yapılan araştırma neticesinde M.Ç.K'nin farklı suçlardan 25 suç kaydının bulunduğu, Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıktığı, ayrıca devam eden dava dosyaları nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi. M.Ç.K, adli işlemlerin ardından Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.