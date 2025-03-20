MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
'CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı' iddiasına açıklama
'CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı' iddiasına açıklama
MB'den yeni hamle: Borç verme faizi artırıldı
MB'den yeni hamle: Borç verme faizi artırıldı
İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında İÜ'nün raporu açıklandı
İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında İÜ'nün raporu açıklandı
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
Gazze'de 5 BM çalışanı daha hayatını kaybetti
Gazze'de 5 BM çalışanı daha hayatını kaybetti
Bakan Tekin: Akademi Eğitim Merkezleri için planlarımız hazır
Bakan Tekin: Akademi Eğitim Merkezleri için planlarımız hazır
TBMM'de gerilim: CHP'li Başarır'a kolonya şişesi cezası
TBMM'de gerilim: CHP'li Başarır'a kolonya şişesi cezası
İBB'ye yönelik soruşturmada bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi
İBB'ye yönelik soruşturmada bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi
RTÜK'ten TV kanallarına üst sınırdan 'İBB soruşturması' cezası
RTÜK'ten TV kanallarına üst sınırdan 'İBB soruşturması' cezası
'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 2'si sağlık görevlisi 3 tutuklama
'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 2'si sağlık görevlisi 3 tutuklama
AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama
AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama
Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı
Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı
Bakanlık 687 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atadı
Bakanlık 687 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atadı
Otizmli Öğrenciye Darp İddiası: Sözleşmeli Öğretmen Açığa Alındı
Otizmli Öğrenciye Darp İddiası: Sözleşmeli Öğretmen Açığa Alındı
MSB: PKK'nın Kendini Feshetmesi Gerekiyor
MSB: PKK'nın Kendini Feshetmesi Gerekiyor
Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
14 ilde eğitime ara verildi
14 ilde eğitime ara verildi
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu
İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 2'si sağlık görevlisi 3 tutuklama

Aydın ve Ordu'da, usulsüz yeşil reçeteli ilaç operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 15:37, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 15:49
Yazdır
'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 2'si sağlık görevlisi 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden tıbbi sekreter A.S.E. (35), röntgen teknisyeni Y.G. (52) ve B.B.G. (26) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın ve Ordu'da Eş Zamanlı Operasyon

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüzce reçete edilmesine yönelik çalışma kapsamında Aydın ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlemiş, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Operasyonun Detayları

Baskınlar sonucunda usulsüz reçetelerle ilgili önemli deliller ele geçirildi. Bu operasyon, yeşil reçeteye tabi ilaçların yasadışı yollarla temin edilmesini engellemeyi amaçlıyor. Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini ve yasa dışı ilaç ticaretine karşı kararlı bir mücadele sürdüreceklerini belirtti.Bu gelişmeler, sağlık sektöründe güvenliği artırmak ve yasadışı faaliyetleri önlemek adına büyük önem taşıyor. Halkın sağlığını korumak amacıyla yürütülen bu tür operasyonlar, toplumun güvenliğini sağlamak için atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber