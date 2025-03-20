'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 2'si sağlık görevlisi 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden tıbbi sekreter A.S.E. (35), röntgen teknisyeni Y.G. (52) ve B.B.G. (26) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın ve Ordu'da Eş Zamanlı Operasyon

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüzce reçete edilmesine yönelik çalışma kapsamında Aydın ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlemiş, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Operasyonun Detayları

Baskınlar sonucunda usulsüz reçetelerle ilgili önemli deliller ele geçirildi. Bu operasyon, yeşil reçeteye tabi ilaçların yasadışı yollarla temin edilmesini engellemeyi amaçlıyor. Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini ve yasa dışı ilaç ticaretine karşı kararlı bir mücadele sürdüreceklerini belirtti.Bu gelişmeler, sağlık sektöründe güvenliği artırmak ve yasadışı faaliyetleri önlemek adına büyük önem taşıyor. Halkın sağlığını korumak amacıyla yürütülen bu tür operasyonlar, toplumun güvenliğini sağlamak için atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.