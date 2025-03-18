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Kınalı-Malkara Otoyolu Marmara'ya Güç Katacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Marmara Otoyol ringinin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 17:32, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 17:47
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Kınalı-Malkara Otoyolu Marmara'ya Güç Katacak

Uraloğlu, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünün eşsiz atmosferinde, Çanakkale'nin ulaşım ağının gücüne güç katacak Kınalı-Malkara Otoyolu'nun temel atma töreninde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde cumhuriyet tarihinin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açıldığını aktaran Uraloğlu, 7 milyon aracın köprüden geçiş yaptığını belirtti. Uraloğlu, 23 yıl içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu gibi birçok eser kazandırdıklarını vurguladı.

Çanakkale Ulaşım Yatırımları ve Gelişmeleri

Bakanlık olarak 2002 yılından bu yana Çanakkale'nin ulaşım ve iletişim alt yapısı için yaklaşık 218 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

  • 20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 438 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 45 kilometreden 671 kilometreye çıkardık.
  • Çanakkale'de hiç tünel yoktu, 16 bin 771 metre uzunluğunda 6 tünel inşa ettik.
  • Assos ve Troya tünellerini açarak, onlarca keskin virajı barındıran Kaz Dağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık.
  • Kaz Dağları'ndaki ulaşım süresini 50 dakikadan 5 dakikaya indirerek Çanakkale ve İzmir limanlarının hinterlandında bulunan lojistik kara yolu altyapısını güçlendirdik.

Uraloğlu, Cumhuriyet'in 100. yılında Gelibolu-Eceabat Yolu bünyesinde inşa edilen Eceabat tünellerinin hizmete açıldığını anımsattı.

Kınalı-Malkara Otoyolu'nun Özellikleri ve Katkıları

Kınalı-Malkara Otoyolu hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Otoyolumuzu 3 geliş ve 3 gidiş 6 şeritli olarak 107 kilometre ana gövde ve 2 geliş ve 2 gidiş 4 şeritli olarak 20 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 127 kilometre uzunluğunda projelendirdik." dedi. Proje kapsamında ayrıca çeşitli köprüler, üstgeçitler, altgeçitler ve hizmet tesislerinin inşa edileceğini belirtti.

İstanbul-Tekirdağ Arası Ulaşım Süresinde Tasarruf

Kınalı-Malkara otoyolunun tamamlandığında İstanbul-Tekirdağ arası yolun 18 kilometre kısalacağını anlatan Uraloğlu, İstanbul - Tekirdağ arasındaki ulaşımın 1 saatin altına ineceğini ifade etti. Uraloğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Böylece zamandan 2,3 milyar lira, akaryakıttan 377 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 2,7 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonu da 23 bin ton azaltılarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız."


Marmara Otoyol Ringi Projesi

Uraloğlu, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan Marmara ve Ege bölgelerindeki ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu güçlendirdiklerini vurguladı. Marmara Otoyol ringi kapsamında Marmara Denizi'nin çevresinde geniş bir otoyol ağı planladıklarını belirtti.Sonuç olarak, Marmara ringiyle Avrupa ve Anadolu arasındaki transit trafik yükünün hafifletileceğini ifade eden Uraloğlu, Trakya ve Batı Anadolu'daki ekonomik faaliyetlerin güçleneceğini söyledi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de yeni otoyol projesinin kentin ulaşım ağını güçlendireceğini dile getirdi.

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