Tekirdağ Ekonomisine Kınalı-Malkara Otoyolu Katkısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, ecdadın emanet ettiği kutlu mirası yaşatmak ve milletin yarınlarını daha güçlü ve daha müreffeh kılmak için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi. Trakya'nın Asya ve Avrupa arasındaki ticaret ve kültürel etkileşimin merkezi konumunda yer alan bir bölge olduğunu belirten Yılmaz, Trakya'nın tarih boyunca kıtalar arası bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Trakya'nın Ekonomik Gelişimi

Sanayisi, ekonomisi ve endüstrisiyle Trakya'nın en büyük ili olarak öne çıkan Tekirdağ'ın İstanbul ile birlikte bölgenin ekonomik gelişimine yön veren lokomotif şehirlerden biri olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

Tekirdağ çok önemli bir sanayi kenti, ihracatçı bir ilimiz. Bir taraftan da çok önemli bir tarım şehri.

çok önemli bir sanayi kenti, ihracatçı bir ilimiz. Bir taraftan da çok önemli bir tarım şehri. Dolayısıyla Tekirdağ , ülkemizin ekonomisine çok önemli katkıda bulunan bir ilimiz.

, ülkemizin ekonomisine çok önemli katkıda bulunan bir ilimiz. Ulaştırma sektörü diğer tüm sektörlerden etkilenen ve tüm sektörleri etkileyen özel bir alandır.

Bir ülkedeki ulaştırma sektörünü geliştirmeden diğer sektörlerde gidebileceğiniz mesafe de bir yere kadardır.

Adeta vücuttaki damarlar gibi ulaştırma sektörü.

Ne kadar güçlü bir ulaşım altyapınız varsa, ekonominiz de o kadar iyi işler, diğer birçok sektör de bundan etkilenir. Buraya çok sayıda insanımız geliyor yaz aylarında özellikle ve trafikte ciddi problemler yaşanıyor. Temelini attığımız bu proje bir taraftan da turizm sektörünü rahatlatmış olacak. Sanayi ve tarımın lojistik maliyetlerini düşürerek bu sektörlerin rekabet gücüne katkıda bulunmuş olacak.

Kınalı-Malkara Otoyolu Projesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temeli atılacak Kınalı-Malkara Otoyolu'nun yalnızca bir yol projesi olmaktan öte, bölgenin kalkınmasına ve bölgesel ticaretin gelişmesine ve sanayinin büyümesine katkı sağlayacak stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, "Bu tür projelerin mutlaka etki değerlendirmelerini yapmak gerekir diye inanıyorum." dedi. Bu proje, Tekirdağ'ı İstanbul'a, Çanakkale'ye, Kırklareli'ne ve Edirne'ye daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım ağıyla bağlayarak bölgenin ticaret, sanayi ve lojistik gücünü artıracaktır.

Bölgesel Kalkınmanın Hızlandırılması

Yılmaz, otoyolun, Tekirdağ'ın limanları, sanayi tesisleri ve ticaret merkezleriyle olan bağlantısını güçlendirerek, bölgesel kalkınmayı hızlandıracağını, Türkiye'nin ekonomik dinamizmine yeni bir ivme kazandıracağını dile getirdi. Enflasyonu düşürmeye ve dengeli büyümeye dönük bir ekonomik program uyguladıklarını anımsatan Yılmaz, "Bu programda da en fazla önceliklendirdiğimiz hususlardan biri, üretim alanlarıyla limanların bağlantısı, pazarlarla üretim alanları arasındaki ulaşım ağlarının çok daha güçlü ve etkili hale gelmesi." dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Stratejik Önemi

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türk mühendisliğinin ulaştığı ileri seviyeyi ortaya koyan önemli bir altyapı projesi olduğunu belirtti. Çanakkale Boğazı'nın dakikalar içinde geçilmesine imkan sağlayan köprünün, Avrupa ve Anadolu arasında daha güçlü bir ulaşım bağlantısı oluşturduğunu ifade eden Yılmaz, "Kınalı-Malkara Otoyolu ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün stratejik önemi daha da artacak, bölgenin lojistik kapasitesine ve ekonomik hareketliliğine önemli katkılar sunulacaktır." dedi. İstanbul ile Tekirdağ arası ulaşım süresi 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arasındaki seyahat süresi de 2 saate düşmüş olacak.

Projelerin Çok Yönlü Etkileri

Kınalı-Malkara Otoyolu'nun, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun önemli bir halkası olarak planlandığını dile getiren Yılmaz, "Otoyol, İstanbul-Edirne O3 Otoyolu'nun Kınalı Kavşağı'ndan başlayarak batıya doğru ilerlemekte, Tekirdağ'ın kuzeyinden geçip Şarköy'ün kuzeyini takip ederek Malkara'ya ulaşmaktadır." dedi. Burada, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile birleşerek, İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar kesintisiz bir ulaşım imkanı sunması hedeflenmektedir.

Özel-Kamu İşbirliği ve Proje Hızlandırma

Özel-kamu işbirliğinin projelerin hızlandırılması açısından önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Dünyanın en uygulanabilir projesini bile uygularken uzun bir süreye yayarsanız uygunluğunu kaybeder." dedi. Para harcarsınız ama getirisi olmaz. Bunun enflasyonist etkisi de olur. Yıllar yılı kamuda AK Parti Cumhur İttifakı öncesi 10 yıl, 20 yıl süren yapım projeleri vardı. Bu projeler enflasyonist projelerdi sadece harcama oluşturuyorlardı, karşılığında bir hizmet üretmiyorlardı. Şimdi ise hem kamu projelerinde hızlanmış durumdayız hem de kamu özel işbirliğiyle çok daha süratli bir şekilde bu projeleri hayata geçiriyoruz.Kınalı-Malkara Otoyolu ile altyapı zincirine yeni bir altın halka eklediklerini, İstanbul'dan Çanakkale'ye uzanan kesintisiz ve konforlu bir ulaşım koridoru oluşturarak, bölgenin sanayi, ticaret ve turizm potansiyelini daha da artıracaklarını söyledi. Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür ederek projenin hayırlı olmasını diledi.Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk gibi önemli isimler katıldı.