Yangın Yönetmelikleri ve Uygulamalar TBMM Gündeminde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınını araştırmak amacıyla kurulan komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri de katıldı ve sunum yaptı. Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Türkiye'deki yangın yönetmeliklerinin tarihsel gelişimini ve farklılıklarını anlattı. Yönetmeliğe göre, yangın güvenliği şartlarını taşımayan binalar ruhsat ve iskan alamazlar, bu binalara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da verilmez.

Yangın Güvenliği Yönetmeliği ve Sorumluluklar

Aslan, sunumunda şu önemli noktalara değindi: "Bina kullanıma başlayana kadar projelerin uygun olması gerekiyor". Eğer uygun değilse, ruhsat verilmemesi gerekiyor. Ruhsat aldıysa, yapımından sorumlu mühendis, mimar, belediye, müşavir veya danışman gibi tüm teknik sorumluların yetkileri ve sorumlulukları bulunuyor. Bina, yapı kullanma izin belgesi aldıktan sonra işletmeye başladıysa, işletme esnasında bakım, onarım veya işletme hatası varsa işletmeci, işveren yetkilileri ve ilgili idarelerin sorumluluğu bulunuyor. Eğer bina sigortalı ise, sigorta denetçilerinin de inceleme ve denetleme sorumluluğu var.

Yönetmelik Güncellemeleri ve Denetim Yetkisi

Aslan, binanın işletmesinde zafiyet yaşandığında ruhsat durdurma veya bekletme gibi yaptırımların olduğunu belirtti. Son teknolojik gelişmeler dikkate alınarak 3 Eylül 2024 itibarıyla mevcut yönetmeliğin güncellenmesi çalışmalarının başladığını da hatırlattı. Aslan, "Yapı kullanma izin belgesi verilemez" diyerek denetim yetkisine dikkat çekti. Bakanlığın düzenleme ve teknik çalışmalar yapma görevi olsa da denetleyici bir hususu olmadığını, bu görevlerin ilgili idareler tarafından yapıldığını belirtti.Bolu'daki otelin miras yoluyla el değiştirdiğini ve tadilat ruhsatına gittiğini belirten Aslan, herhangi bir sebeple ruhsat değişikliği yapıldığında binanın yeni yönetmeliğe uygun hale getirilme zorunluluğu olduğunu söyledi. Aksi halde yapı kullanma izin belgesi verilemeyeceğini vurguladı. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Mevzuat Daire Başkanı Yasin Yıldırım da mevzuata ilişkin bilgileri komisyonla paylaştı. Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver de hazır bulundu.