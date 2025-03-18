Samsunspor, Fenerbahçe Maçı Olaylarını TFF'ye Taşıdı

Reeder Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, "Oyuncumuz Marc Bola'ya bazı Fenerbahçeli oyuncuların saldırısı kameralar ile tespit edilmiştir. Kulüp olarak bu tür hadiselerin yaşanmaması ve bu saldırıyı gerçekleştiren futbolcuların cezalandırılması için TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık." dedi. Bilen, AA muhabirine, Avrupa Ligi hedefleri doğrultusunda 16 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe karşısına puan veya puanlar almak için çıktıklarını ve oyuncularının iyi bir performans göstererek sahadan 1 puanla ayrıldıklarını hatırlattı.

Fenerbahçe Maçında Yaşanan Olaylar

Hakemin son düdüğü ile birlikte oyuncuları Marc Bola'ya Fenerbahçeli oyuncuların saldırıda bulunduğunu öne süren Bilen, "Oyuncumuz Marc Bola'ya bazı Fenerbahçeli oyuncuların saldırısı kameralar ile tespit edilmiştir. Kulüp olarak bu tür hadiselerin yaşanmaması ve bu saldırıyı gerçekleştiren futbolcuların cezalandırılması için TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. İnancımız TFF'nin hakkaniyetli davranarak bu oyunculara ceza vermesidir. Biz de bu konunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.Samsunspor Kulübü, yaşanan olayların takipçisi olacağını belirterek TFF'nin adil bir karar almasını bekliyor. Bu tür olayların futbol sahalarında tekrarlanmaması adına gerekli adımların atılması gerektiği vurgulanıyor. Futbolcuların sportmenliğe uygun davranmaları, ligdeki rekabeti ve dostluğu güçlendirecektir.