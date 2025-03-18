İzmir'de Türk bayrağına çirkin saldırı

Bakan Tunç: Hukuk fakültesine başarı ile girenlere Bakanlık burs verecek
Bakan Tunç: Hukuk fakültesine başarı ile girenlere Bakanlık burs verecek
GİB: Hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmedi
GİB: Hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmedi
Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Erdoğan: Hiçbir silah vatan ve millet sevgisine galip gelemez
Erdoğan: Hiçbir silah vatan ve millet sevgisine galip gelemez
Aday Havuz Sistemi ile 815 bin kişiye iş fırsatı
Aday Havuz Sistemi ile 815 bin kişiye iş fırsatı
158 suç kaydı olan hırsızlar! 3'ü de hamile çıktı
158 suç kaydı olan hırsızlar! 3'ü de hamile çıktı
Gram Altın ve Çeyrek Altın rekor seviyelerde
Gram Altın ve Çeyrek Altın rekor seviyelerde
TÜİK: Dört çocuktan biri et yiyemiyor
TÜİK: Dört çocuktan biri et yiyemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
Gümüşhane'de 29 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Gümüşhane'de 29 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
MEB LGS Başvuru Kılavuzunu Yayımladı
MEB LGS Başvuru Kılavuzunu Yayımladı
3 Avukat Uyuşturucu İle Yakalandı ve Tutuklandı
3 Avukat Uyuşturucu İle Yakalandı ve Tutuklandı
Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu
Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu
Anne, babalar dikkat! O çocuk eşofmanları piyasadan toplatılıyor
Anne, babalar dikkat! O çocuk eşofmanları piyasadan toplatılıyor
Gelirlerini vergi dışı bırakan doktorlar tespit edildi
Gelirlerini vergi dışı bırakan doktorlar tespit edildi
KDK, 80 Bin Liralık Tapu Harcını İade Ettirdi
KDK, 80 Bin Liralık Tapu Harcını İade Ettirdi
'Eyüpsultan Belediyesi, memur maaşlarını geciktirdi'
'Eyüpsultan Belediyesi, memur maaşlarını geciktirdi'
Şubatta Trafiğe 136 Bin Araç Kaydedildi
Şubatta Trafiğe 136 Bin Araç Kaydedildi
Altın Alım-Satım İşlemlerine Kambiyo Vergisi Geliyor
Altın Alım-Satım İşlemlerine Kambiyo Vergisi Geliyor
Çocuklar İçin 1.224 Milyon Liralık SED Ödemesi Yapıldı
Çocuklar İçin 1.224 Milyon Liralık SED Ödemesi Yapıldı
Soykırımcı İsrail, sivillerin sığındığı okulu vurdu... 404 Gazzeli hayatını kaybetti
Soykırımcı İsrail, sivillerin sığındığı okulu vurdu... 404 Gazzeli hayatını kaybetti
Antalya'da 53 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Antalya'da 53 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Tıbbi Sülük İhracat Kotası Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Tıbbi Sülük İhracat Kotası Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı: Çığ Tehlikesi Var
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı: Çığ Tehlikesi Var
6G için yatırımlar başladı
6G için yatırımlar başladı
Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu
Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu
4+4+4 Eğitim Sistemi Çalıştayında Ele Alındı
4+4+4 Eğitim Sistemi Çalıştayında Ele Alındı
POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İzmir'de Türk bayrağına çirkin saldırı

İzmir'in Tire ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, lokantada asılı olan Türk bayrağını yırtarak indirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntünün ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 21:38, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 21:40
Yazdır
İzmir'de Türk bayrağına çirkin saldırı

Olay, saat 03.30 sıralarında Tire İpekçiler Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Kimliği belirsiz ve başını kapişonla kamufle eden bir kişi, lokantada asılı olan Türk bayrağını yırtarak indirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın yürüdüğü, ardından lokantada asılı olan Türk bayrağını çekip kopartarak indirdiği anlar yer aldı.

Saldırgan yakalandı

Şüphelinin tespitine ve yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışma sonrası bayrağı kopararak götüren şüpheli şahsın İ.Ö. olduğu tespit edildi. İ.Ö. isimli şahıs, Tire-Torbalı yolunda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın daha önceden Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber