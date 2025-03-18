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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Yap-İşlet-Devret Projeleri Önemli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yap-işlet-devret projelerine ilişkin, "Bunları yaptığımız dönemdeki yatırım maliyetleri 51 milyar dolardı. Bugün yapalım dersek 83 milyar dolar. Yapılan işin yerini hiçbir şeyin tutması mümkün değil." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 21:50, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 21:52
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Yap-İşlet-Devret Projeleri Önemli

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Geleneksel İftar Programı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatarak, tüm şehitlere rahmet diledi.

Ulaştırma Projeleri ve Yatırımlar

Son 23 yılda birçok iş yapıldığını ve Türkiye'nin her köşesine projelerle dokunulduğunu belirten Uraloğlu,

"Milletimize ne lazım, memleketimize ne lazımsa biz orada olduk, o dertlerle dertlendik."

dedi. Ulaştırma alanında 290,4 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade etti. Kara yolundan demir yoluna, havacılıktan denizciliğe birçok alanda çalışmalar yürütüldüğünü ve bu süreçte özel sektörün gelişimine katkı sağlandığını belirtti. Karayolları ve müteahhitlik sektöründeki firmaların gelişiminde önemli rol oynadıklarını vurguladı.

İş Makineleri İhracatı ve Finansal Zorluklar

Abdulkadir Uraloğlu, iş makineleri ihracatı yapılan ülke sayısının 100'ü aştığını bildirdi. Yurt dışında iş yapan firmaların teminat mektubu konusunda sıkıntı yaşadığını ve bu sorunun çözümüne odaklanıldığını ifade etti. Türkiye'deki firmaların Çin'le rekabet ettiğini vurgulayarak, başka bir rakiplerinin olmadığını dile getirdi.

Eleştirilere Açıklık ve Gelecekteki Projeler

Ulaştırma alanında yapılacak çok işin olduğunu belirten Uraloğlu,

"Her türlü eleştiriye de açık olduğumuzu söylemek isterim."

dedi. Ancak sadece eleştirmek için yapılan eleştirilere karşı insaf çağrısında bulundu. Bakanlığın yap-işlet-devret projelerinde 71 projesi olduğunu ve bunların büyük projeler arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin Ulaştırma ve Uydu Başarıları

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de bölünmüş yollardan hızlı trenlere birçok proje yapıldığını ve hava limanı sayısının 26'dan 58'e çıkarıldığını hatırlattı. Türk mühendislerin TÜRKSAT 6A'yı ürettiğini ve Türkiye'nin uydu üreten 11 ülke arasında yer aldığını vurguladı. TÜRKSAT 6A'nın, uydularla ulaşılan insan sayısını 5 milyara çıkardığını belirtti.Abdulkadir Uraloğlu, özel sektörle birlikte birçok alanda çalışmaya devam edeceklerini belirterek,

"Gerek ulaştırma sektöründe gerek diğer sektörlerde yapacak çok işimiz var. Yürüyecek daha çok yolumuz var."

dedi. İNTES Başkanı Celal Koloğlu ise Karayollarının sektörün ikinci teknik okulu olduğunu vurguladı.Programa, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanı Ertan Yetim de katıldı.

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