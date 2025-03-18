İBB Başkanı İmamoğlu'ndan diplomasının iptaline ilişkin açıklama

İmamoğlu, İstanbul Üniversitesince diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından, iftara konuk olduğu bir evden yaptığı canlı yayınla açıklamalarda bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin yapıldığı 2019'da Sultanbeyli'de bir eve iftara giderken seçimin iptal olduğu haberini aldığını anlatan İmamoğlu, "Dedim ki 'Bu seçim iptal oldu ama biz yine sandığa gideriz ve milletimiz bize hakkımız olanı verir. Kat kat fazlasıyla milletimiz bize hakkımızı verdi. Bu toprakların en büyük adaleti, vicdanı, 86 milyon insanımızın adaleti ve vicdanı. Tarifsiz bir inancım var." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesi kararına ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Buraya gelirken Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması 31 yıl sonra iptal ediliyor. Hukuksuz bir şekilde, yani üniversitenin diploma iptal etme yetkisi yok. Açıkçası diplomanın iptali falan umurumda değil. Esas umurumda olan, artık bu ülkede herkesin kazanılmış tüm hakları tehlike altındadır. Ve bu akıl, bu milleti gerçekten tehdit eden bir akla dönüşmüştür. Herkesin elinden her şeyi alabilirler. Malını, mülkünü, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, seçilme hakkı, seçme hakkı, her şeyi elinizden alabilirler."

Bundan sonra milletin gücüyle ortaya çıkacak meşruiyetin dışında bir çözümün olmadığını söyleyen İmamoğlu, bunun için çaba göstereceklerini kaydetti.

İmamoğlu, "Bu gayrimeşru kararı elbette yargıya taşıyacağız, yargıda mücadelemizi vereceğiz. Ama artık hükümetin baskısı altında öyle bir yapı var ki benim doğru dürüst, adil kararların çıkacağına olan inancım yok. Çünkü her hattı o şekilde kurgulayan bir hükümetle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Kendisine "Ne yapacaksın?" diye sorulduğunu belirten İmamoğlu, "Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim. Asla geri durmak yok. Bugüne kadar bin koşuyorsam, bundan sonra milyon koşacağım. Bu ülke için nasıl koşacağımı tahmin bile edemeyecekler." sözlerini sarf etti.

Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta yapılacak seçim için 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde olacağını vurgulayarak, "23 Mart'ta yüz binlerce insan, CHP'nin üyeleri gidecek, oy verecek. Ben eminim ki en az onun kadar parti üyesi olmasa da gidecek orada oy kullananların sırtını sıvazlayacak, 'Ben üye değilim ama yaptığınızı doğru buluyorum' diyecekler. Bu yapılanın muhatabı artık Ekrem değildir, milletimizdir. Bu milleti koruyacak, muhafaza edecek düzeni ve sistemi kurma konusunda var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.