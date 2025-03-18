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Ramazan çadırında sahne çöktü, 5 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa'da ramazan etkinlik çadırındaki sahnenin çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 23:49, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 23:51
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Ramazan çadırında sahne çöktü, 5 kişi yaralandı

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, ilçe belediyesi tarafından ramazan ayı için kurulan etkinlik çadırındaki sahne, üzerinde çok sayıda kişi varken çöktü.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çökme sonucu yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Bu arada, sahnenin çökme anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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