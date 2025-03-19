19 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Demokratlar Birliği İftar Programı'na katılacak.

(Strazburg)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ziyaret edecek, Aile Akademisinin açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak ve iftarda yer alacak.

(Kilis/15.30/16.00/17.30/18.25)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Vefa İftarı programına katılacak.

(İstanbul/19.21)

3- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İl Başkanlığını ziyaret edecek, Gençlik Kolları İftara Beş Kala programı ile Teşkilat Vefa İftarı programına katılacak.

(Afyonkarahisar/18.00/18.30/19.15)

4- Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/09.30/10.30)

5- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Barış ve Güvenlik Yılı: Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Bölgesel Ekonomik İşbirliği Uluslararası Konferansı'na katılacak.

(Aşkabat)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Sanayi Odası'nda yapılacak Otomotiv Sanayii Derneği 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nda yapılacak BTK Akademi Öğrencileri ile İftar Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/19.06)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "CİMER Mobil Uygulama Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Kütüphane'de "Geleceğe Miras Kazı Başkanları Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.45)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edilecek, Güvercinlik Spor Tesisi'nin açılışına katılacak, Necmettin Erbakan GSB Yurdu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Genç Ofisi'ni ziyaret edecek. Bakan Bak, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde gençlerle iftar programına katılacak, Lefkoşa Çetinkaya Taksim Sahası'na ziyarette bulunacak, Gençlik Buluşması programına iştirak edecek, Güzelyurt II. Selim Yurdu'nda gençlerle sahur yapacak.

(KKTC/14.00/14.40/15.45/17.00/17.30/18.03/19.45/20.40/24.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli oyuncu, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile yapılacak ilk maç öncesi TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, ay-yıldızlı ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/13.45/17.00)

3- Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi ile bir oyuncusu, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Türkiye'ye konuk olacakları maç öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/20.00)

4- Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalleri; Emlak Konut-BOTAŞ ve Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00/17.30)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu beşinci hafta müsabakasında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibini ağırlayacak.

(İzmir/20.00)

6- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Halkbank, Polonya'nın PGE Projekt takımına konuk olacak.

(Varşova/20.00)

7- Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında Ziraat Bankkart, İtalya'nın Trentino Itas takımını konuk edecek.

(Ankara/19.00)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun 26. ve son haftası; Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor, Beşiktaş-Aras Kargo, Galatasaray Daikin-Kuzeyboru, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Zerenspor, Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/14.00/17.00/Ankara/Bursa/14.00/Aydın18.00)