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Ticaret savaşı küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin başlattığı ticaret savaşı nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e, gelecek yılki beklentisini ise yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye indirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 07:24, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 08:49
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Ticaret savaşı küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun mart sayısını "Küresel Büyüme Tahminleri, ABD'nin Küresel Ticaret Savaşı Başlatmasıyla Keskin Şekilde Düşürüldü" başlığıyla yayımladı.

Raporda, yeni ABD yönetiminin, ABD ve dünya ekonomisinin büyümesini yavaşlatacak, ABD'de enflasyonu yükseltecek ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini geciktirecek küresel bir ticaret savaşı başlattığı aktarıldı.

Dünya ekonomisinin büyümesinin bu yıl trendin oldukça altında olmasının ve 2024'teki yüzde 2,9 seviyesinden yüzde 2,3'e gerilemesinin beklendiği belirtilen raporda, büyümenin 2026'da da yüzde 2,2 ile zayıf kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Fitch, geçen yıl aralık ayındaki tahminlerinde, küresel ekonominin 2025'te yüzde 2,6, 2026'da ise yüzde 2,3 büyümesini öngörmüştü.

Raporda, aşağı yönlü revizyonun, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin büyüme oranlarındaki geniş tabanlı düşüşleri yansıttığı ifade edildi.

ABD ekonomisinin büyüme oranlarının trendin altında kalması bekleniyor

ABD ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme beklentisinin yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye, gelecek yılki beklentisinin ise yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e düşürüldüğü belirtilen raporda, bu oranların trendin oldukça altında ve 2023 ile 2024'teki neredeyse yüzde 3 olan büyüme oranından düşük olduğu aktarıldı.

Raporda, ABD'nin tarifeler konusunda ne kadar ileri gideceğine dair büyük bir belirsizlik olduğuna işaret edilerek, tırmanan küresel ticaret savaşı da dahil olmak üzere daha büyük bir tarife şoku riskinin olduğu aktarıldı.

Tarife artışlarının ABD'de tüketici fiyatlarının yükselmesine, reel ücretlerin düşmesine ve şirketlerin maliyetlerinin artmasına neden olacağı belirtilen raporda, politika belirsizliğindeki artışın yatırımları olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Raporda, tarife şokunun ABD'de kısa vadeli enflasyonu 1 puan artıracağı tahmin edildiğinden, Fed'in gevşemeyi 2025'in dördüncü çeyreğine kadar erteleyeceğinin düşünüldüğü aktarıldı.

Fitch'in raporunda, Fed'in bu yıl yalnızca bir kez faiz indirimine gitmesinin, ancak ekonomi yavaşladıkça ve tarife seviyeleri istikrar kazandıkça 2026'da üç kez daha faiz indirimi yapmasının beklendiği kaydedildi.

Euro Bölgesi'ndeki ekonomik büyümenin öngörülenden zayıf olması tahmin ediliyor

Raporda, Çin ve Almanya'daki mali gevşemenin ABD'nin yüksek ithalat tarifelerinin etkisini hafifleteceği, ancak bu yıl Euro Bölgesi'ndeki büyümenin tahmin edilenden çok daha zayıf olacağı ifade edildi.

Euro Bölgesi ekonomisinin bu yılki büyüme beklentisinin yüzde 1,2'den yüzde 0,7'ye düşürüldüğü belirtilen raporda, gelecek yılki beklentisinin ise yüzde 1,3'den yüzde 1,1'e indirildiği kaydedildi.

Raporda, Meksika ve Kanada'nın ABD ile yoğun ticari bağları olduğu için teknik resesyonlar yaşayacağı ve bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin sırasıyla 1,1 puan ve 0,7 puan düşürüldüğü aktarıldı.

Fitch'in raporunda Meksika ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme oranının yüzde 0, Kanada ekonomisinin ise yüzde 0,3 olarak öngörüldüğü bildirildi.

Raporda, Çin ekonomisinin ise bu yıl yüzde 4,4, gelecek yıl ise yüzde 4 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yılki büyüme beklentisinin yüzde 2,6, gelecek yılki beklentisinin ise yüzde 3,5 olarak korunduğu belirtildi.

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