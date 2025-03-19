Soğuk ve yağışlı hava geri döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde başlayan yağışların, etkisini artırarak Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında zirai don bekleniyor.

Yağışların, kıyı şeridinde yağmur ve sağanak, özellikle batısında karla karışık yağmur ve yer yer kar, iç kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak şeklinde başlayan yağışların, etkisini artırarak Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Tunceli çevreleri ile Konya'nın güneydoğu, Malatya'nın kuzey, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Tokat'ın doğu ilçelerinde karla karışık yağmur, kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de ise yağışların, sabah saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, zamanla kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde başlayan yağışların, Hakkari il geneli, Bitlis'in güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçeleriyle Batman'ın kuzeyi ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Bugün günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 3, İstanbul'da 9, İzmir'de 15, Antalya'da 16, Adana'da 18, Diyarbakır'da 21, Samsun'da 7, Bursa'da 8, Zonguldak'ta 7, Erzurum'da 7 derece civarında seyredecek.

Yağışlar ve fırtınalar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Soğuk ve yağışlı havanın 23 Mart'tan itibaren ülkeyi terk etmesi bekleniyor.